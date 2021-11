Financement du pétrole : des étudiants de Simon Fraser prévoient une grève de la faim

Les étudiants s'apprêtent à mettre leurs menaces à exécution. Le mois dernier, ils avaient lancé un ultimatum à l’Université dans ce sens avec comme date butoir le 1er novembre.

Nous prenons une telle mesure extrême parce que la situation est, elle-même, extrêmement urgente , explique Jaden Dyer, porte-parole de cette campagne.

L’étudiante explique que cela fait plus de sept ans qu'une telle demande de désengagement dans les énergies fossiles est adressée à l'Université Simon Fraser.

En tant qu’étudiants, nous préférerions nous concentrer sur nos études et nos plans de carrière. Mais d’ici ce temps-là où nous pourrons changer les choses, il sera déjà trop tard , ajoute Jaden Dyer.

Les étudiants demandent aussi à l’Université de s'opposer au projet d’expansion du pipeline Trans Mountain et mieux éduquer la communauté du campus sur les risques qu’il représente.

Grève de la faim et sensibilisation

Cette grève de la faim devrait débuter lundi à midi sur le campus de l’Université, près de l’entrée du bâtiment de la Faculté d’Éducation.

Deux étudiants et un membre de la faculté ont prévu de participer à cette grève de la faim et camper sur place.

Une dizaine d'autres étudiants et employés appuieront les grévistes, rencontreront les dirigeants de l'Université et sensibiliseront les étudiants et la communauté de SFU à cette campagne.

Les grévistes ne consommeront que de l’eau citronnée, du sel et des vitamines.

Une rencontre entre des membres du groupe et des dirigeants de l’Université est prévue lundi matin.

Au moment de publier, l'Université n'avait pas répondu à nos demandes d'entrevues.

Par le passé, SFU a estimé que de couper les liens financiers avec le secteur des énergies fossiles ne ferait que déplacer le problème vers d'autres investisseurs moins enclins à discuter avec les entreprises d'inquiétudes sur les changements climatiques.

Avec des informations de Dominique Lévesque.