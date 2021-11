Michel Robidoux, grand contributeur à la chanson québécoise, est mort

Le claviériste et guitariste Michel Robidoux, fils de l’animateur de radio et du chanteur québécois Fernand Robidoux ainsi que de la chanteuse Jeanne Couët, a commencé sa carrière dans les boîtes à chansons dans les années 1960.

Guitariste pour L’Osstidcho en 1968, il a par la suite composé la musique et procédé aux arrangements de Jaune, le mythique album de Jean-Pierre Ferland sorti en 1970.

Les deux hommes ont notamment imaginé la chanson Le petit roi. En 2007, cette chanson a été intronisée au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens.

Complice de Robert Charlebois, Michel Robidoux a été guitariste sur l’album connu sous le nom de Lindberg , chanté par Robert Charlebois et Louise Forestier en 1968.

À la fin des années 1980, le musicien a travaillé avec Leonard Cohen, composant la musique des chansons I'm Your Man et Everybody Knows.

Sa musique a également touché le jeune public, pour qui sa mère, Jeanne Couët, créatrice du personnage de Zézette, avait chanté et joué. Avec son ami Pierre F. Brault, Michel Robidoux a travaillé sur de multiples chansons pour Passe-Partout pendant 12 ans. Après avoir arrangé les chansons des 125 premiers épisodes de cette émission pour enfants, il a composé et arrangé la musique de 50 épisodes supplémentaires.

En 2017, Michel Robidoux a sorti Robidoux premier, son premier album, sur lequel il avait invité des personnalités comme Pierre Lapointe à interpréter certains de ses titres.

L’animatrice radio Monique Giroux a réagi à l’annonce du décès de Michel Robidoux. Dans un message publié sur Facebook, elle a déploré la disparition d’un si grand artiste compositeur québécois et d’un homme d’une gentillesse infinie qui nous manquera .