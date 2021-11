Meurtre 2e degré : Kevin Sanders subira son procès devant jury en juin 2022

La victime, Joël Mailhot, est morte quelques jours plus tard à l'hôpital.

Le juge Charles Ouellet de la Cour supérieure a fixé le début du procès de trois semaines au 20 juin 2022. Kevin Sanders est détenu depuis son arrestation dans cette affaire.

La défense avait contesté l'accusation de meurtre au deuxième degré lors de son enquête préliminaire, mais le tribunal avait décidé de citer Kevin Sanders à procès sur l'accusation telle que portée initialement.

L’enquête préliminaire, qui s'est tenue en juin 2021, a été frappée d'une ordonnance de non-publication sur les faits.

Rappelons que l'accusation de meurtre au deuxième degré est passible d'une peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 à 25 ans.

Ce sont les procureures aux poursuites criminelles et pénales Geneviève Crépeau et Laurie Harton qui représentent le ministère public dans cette affaire, alors que Me Maxime Chevalier défend l’accusé.