L’Outaouais prêt pour les assouplissements dans les restos et les bars, selon le CISSS

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais soutient que la situation épidémiologique permet les assouplissements qui sont entrés en vigueur dans les bars et les restaurants du Québec lundi.

Depuis le 1er novembre, les bars et les restaurants de la province peuvent désormais augmenter leur capacité d'accueil. Ces nouvelles mesures d’assouplissement leur permettent de servir presque autant de clients qu’avant la pandémie.

Autant dans les bars que dans les restaurants, la distance entre les tables passe à un mètre, au lieu de deux.

En entrevue à l’émission Les matins d’ici, la Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais a soutenu qu’il faudra cependant encore respecter certaines mesures sanitaires.

Plusieurs mesures vont toujours être en vigueur pour s'assurer que le risque de transmission demeure faible à l’intérieur des établissements , soutient la Dre Pinard.

Le passeport vaccinal demeure essentiel, seules les personnes qui sont adéquatement protégées peuvent se rendre dans les établissements. Le port du masque va être nécessaire pour les déplacements et les clients devront demeurer assis , ajoute-t-elle. L’ensemble des mesures qui demeurent en vigueur devrait nous permettre de garder un risque de transmission le plus faible possible.

La Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l’Outaouais. Photo : Radio-Canada

Selon elle, une remontée des cas est encore possible dans la région.

Pour la région, on voit vraiment une tendance à la baisse depuis 2 semaines, précise la Dre Pinard. On est autour de 5-6 cas par jour la semaine dernière, une diminution quand même assez importante depuis 2 semaines. On veut demeurer prudent, on veut continuer de faire attention pour garder le contrôle. Est-ce qu'on pourrait voir une légère augmentation? Oui, c’est possible. Il faut continuer à maintenir les mesures en place.

Selon la directrice de la santé publique en Outaouais, la vaccination des Québécois de moins de 12 ans devrait nous amener à un niveau de contrôle encore plus important . On n'est pas encore rendu à cette étape, donc il faut demeurer prudent pour le moment , conclut Mme Pinard.

Un retour vers la norme

Dans le domaine de la restauration, on se réjouit de franchir une étape de plus dans l’assouplissement des mesures sanitaires.

C’est avec grand bonheur qu’on accepte ça, on a hâte d'un retour à la réalité , affirme Éric Gaudreault, copropriétaire du café-bistro Le Troquet et membre du conseil d'administration de Vision Centre-Ville de Gatineau, un regrouppement de commerçants et de gens d'affaires.

Éric Gaudreault, copropriétaire du café-bistro Le Troquet et membre du conseil d'administration de Vision Centre-Ville de Gatineau. Photo : Radio-Canada

Je trouve ça bien qu’on y aille étape par étape, qu’on n’y aille pas trop vite, même si mon secteur, la restauration, on a hâte qu’on puisse revenir à la norme parce que c’est plus difficile pour nous de gérer surtout les fins de soirée avec les conditions qu’on avait.

Selon M. Gaudreault, les assouplissements auront aussi un impact positif sur l’expérience des clients.

On aura plus d'offres, plus de place à l'intérieur, explique l’homme d’affaires. Au niveau des spectacles, ça va être plus agréable aussi, on va pouvoir vendre un peu plus de billets et rentabiliser ça un peu plus pour les artistes. C’est un pas vers la bonne direction.

Avec les informations d'Estelle Côté-Sroka et de Frédéric Pepin