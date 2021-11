Les personnes atteintes de maladies du cœur plus à risque à cause de la pandémie

Neuf professionnels de la santé sur dix craignent que la santé des personnes atteintes d’une maladie du cœur au Canada ne se détériore à cause de la pandémie, selon un sondage de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Les soins en ligne ont connu, pour leur part, une grande de popularité chez certains de ces patients.

Les résultats du sondage lancent aussi un signal d’alerte au système de santé de l’Île-du-Prince-Édouard dont le service de soins en ligne est en suspens.

La Fondation des maladies du cœur et de l'AVC a lancé le questionnaire en ligne auprès de 370 professionnels de la santé et de la recherche dans le domaine, entre août et septembre 2021.

Selon 82 % des répondants, le retard dans le diagnostic et le traitement des maladies du cœur a été le principal facteur qui a entraîné une dégradation de la santé des patients.

C’est dû au retard dans les diagnostics ou au retard dans les traitements, mais aussi, les personnes ont pris plus de temps à consulter lorsqu’ils avaient l’apparition de leurs symptômes. Une citation de :Francine Marin, directrice aux affaires santé et à la recherche, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC

Francine Marin, directrice aux affaires santé et à la recherche à la Fondation des maladies du cœur et de l’AVC, explique que certains patients craignaient aussi de contracter la COVID-19 à l’hôpital, ce qui a aussi occasionné des retards dans les suivis médicaux.

Les professionnels de la santé, quand ils voyaient les patients à l’urgence leur état de santé était plus grave , ajoute la directrice de la fondation.

Selon un autre sondage national de l’organisme réalisé au printemps dernier, deux tiers des patients atteints d’une maladie du cœur ou des séquelles d’un AVC ont vu leur rendez-vous médical annulé ou reporté durant la pandémie.

L'application Maple fournit des diagnostics et des prescriptions par le biais des appels vidéo. À l'Île-du-Prince-Édouard, ce service est à l’arrêt depuis le 26 octobre. Photo : CBC / Soumis par Maple

La recherche pour des soins en ligne

La recherche pour des soins en ligne a, en contrepartie, augmenté, selon les résultats du sondage mené au printemps par la fondation.

Les données démontrent que 80 % des patients ayant une maladie du cœur ou des séquelles d’un AVC ont choisi de tenir des rendez-vous en ligne pour faire un suivi de leur traitement.

Francine Marin explique que la télémédecine ne remplace pas les soins en personne. Néanmoins, les outils technologiques aident à pallier le problème et à donner suite aux traitements.

Si la personne a des symptômes, par un rendez-vous virtuel, elle peut informer un professionnel de la santé, à ce moment-là, on peut leur dire qu’elle doit se rendre tout de suite à l’hôpital , explique la directrice aux affaires santé et à la recherche, Fondation des maladies du cœur et de l’AVC.

Néanmoins, le service de soins en ligne offert par le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard à travers la plateforme Maple est à l’arrêt à cause d’un manque de médecins, depuis le 26 octobre.

Selon le gouvernement provincial, Santé Île-du-Prince-Édouard travaille pour que la plateforme reprenne le service dès que possible.

Les services de Maple on été lancé l'an dernier à l'île, cinq mois après le début de la pandémie de COVID-19. Grâce au programme de soins en ligne, les Prince-Édouardiens pouvaient consulter un médecin par texto, par téléphone ou par vidéoconférence.