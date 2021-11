Éclosion de COVID-19 à l’École Notre-Dame-du-Rosaire de Sherbrooke

Près de la moitié des élèves de l’école ont été retirés de l’école le temps que la Direction de la santé publique effectue son enquête. Depuis le 26 octobre dernier, 16 cas ont été recensés.

Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke (CSSRS) confirme que des mesures ont été prises pour limiter la propagation.

Les élèves doivent désinfecter leurs mains régulièrement et porter le masque en tout temps. Les cours d’éducation physique se déroulent principalement à l’extérieur, et un seul groupe à la fois peut se trouver dans le gymnase. Le concept de classe-bulle a aussi été réintroduit : les élèves d'une même classe peuvent dîner et jouent aux récréations ensemble seulement.

Le CSSRSCentre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke avait fermé l’École de Coeur-Immaculé pendant deux jours en septembre dernier à la suite d'une éclosion. Le secteur des Sources avait aussi connu une flambée de cas dans ses écoles primaires au début du mois d'octobre : près de 50 cas ont été répertoriés dans 5 établissements scolaires.

Avec les informations de Brigitte Marcoux