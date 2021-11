Certains bénévoles font plus de mal que de bien, selon un organisme d’aide aux sans-abri

Certains bénévoles seraient même entrés dans des relations personnelles, ce qui complique la tâche des professionnels, selon le coordonnateur du Réseau des sans-abri, Denis Constantineau.

M. Constantineau dirige le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury, l'organisme principal du Réseau des sans-abri de la ville.

Selon lui, les travailleurs de proximité doivent être formés aux soins tenant compte des traumatismes. Ils travaillent avec des personnes qui peuvent être confrontées à de multiples problèmes.

Il y a un risque réel de traumatiser davantage les gens et c'est vraiment rendre un mauvais service au client, mais aussi aux professionnels qui font ce travail depuis des décennies. Une citation de :Denis Constantineau, coordonnateur du Réseau des sans-abri de Sudbury

Ils recueillent des informations personnelles et nous n'avons aucune idée de la manière dont ils traitent ces informations , déclare M. Constantineau.

Le directeur général du Centre de santé communautaire du Grand Sudbury et coordonnateur du Réseau des sans-abri, Denis Constantineau. Photo : Radio-Canada

De plus, certains bénévoles apportent des repas lorsqu'ils parlent avec des personnes dans le parc, ce qui crée des attentes injustes envers le personnel du Réseau, selon lui.

Maintenant, tout d'un coup, on s'attend à ce que les travailleurs de proximité apportent des repas chauds, qu'ils vont tout apporter au client, explique-t-il.

Il ajoute que le travail des travailleurs de proximité consiste à mettre les clients en contact avec les services appropriés.

Relations inappropriées

M. Constantineau a refusé de nommer les groupes spécifiques qu'il trouve problématiques.

Il se dit toutefois préoccupé de voir certains bénévoles s'engager dans des relations personnelles avec des personnes qui vivent dans le campement de tentes du parc Mémorial.

Certains de ces groupes ont des bénévoles qui sortent avec des personnes vivant au parc Mémorial, déclare-t-il. On les voit donc s'allonger dans l'herbe avec eux, faire des pique-niques avec eux .

Selon lui, ce comportement fait en sorte que les limites personnelles ne sont plus respectées dans le parc, et certains de ses employés ont été accostés et même tripotés par des individus à cet endroit.

Nous ne savons même pas s'ils ont un casier judiciaire vérifié, dit-il au sujet des bénévoles qui travaillent dans le parc.

Manque de coordination

Au-delà de la question des travailleurs de proximité non formés, Denis Constantineau croit que tous les groupes de bénévoles qui travaillent pour aider les sans-abri, même avec les meilleures intentions, ont conduit à un manque de coordination.

Ceci peut conduire à un gaspillage de ressources, car il peut être difficile de suivre combien de repas ont été livrés au parc, par exemple.

Les préoccupations de M. Constantineau sont partagées par le consultant en itinérance Iain De Jong, qui a présenté récemment un rapport au conseil municipal.

Dans son rapport, M. De Jong a déclaré que les bénévoles non formés peuvent parfois faire plus de mal que de bien en interférant considérablement avec les efforts visant à fournir une réponse coordonnée.

D'après les informations de Kate Rutherford de CBC