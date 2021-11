Boom de constructions de piscines pendant la pandémie

Les huit premiers mois de l'année 2021 ont déjà dépassé les chiffres de l'an passé, avec 19 306 permis de construction de piscines délivrés entre janvier et août contre 18 820 pour toute l'année 2020.

Au total, depuis janvier 2020, plus de 38 000 permis de piscine ont été enregistrés au pays selon Statistiques Canada.

L’an passé, la majorité des demandes étaient au Québec, qui en comptait 13 625. L'Ontario a terminé deuxième avec 3 400 et la Colombie-Britannique troisième avec 591.

Partout au Canada, de nombreux constructeurs de piscines et de spas ont même des réservations jusqu'en 2022 ou au-delà.

Échapper à la pandémie

Bill Roberton, directeur général du Conseil canadien des piscines et des spas, affirme que ses quelque 400 membres connaissent une demande sans précédent.

Les gens investissent dans leur maison parce qu'ils se rendent compte que la pandémie peut continuer ou revenir, explique-t-il.

C’est le cas de Harmony Pero qui vit à Anmore en Colombie-Britannique. Avec sa famille, elle a décidé de construire une piscine pour occuper ses adolescents et mieux se préparer aux prochaines vagues de chaleur que pourrait connaître la province.

La COVID-19 a certainement joué un grand rôle dans notre désir d'avoir notre petit coin de paradis à la maison.

Harmony Pero fait construire une piscine sur sa propriété à Anmore, en Colombie-Britannique. Photo : (Maggie MacPherson/CBC)

À lire aussi : La construction résidentielle est en plein essor au Canada malgré la pandémie

Des problèmes d’approvisionnement

L’entreprise BC Pools and Spas Ltd de North Vancouver n’échappe pas cette explosion de la demande. Depuis janvier 2021, le constructeur a reçu 47 commandes de piscines, un nombre record selon le responsable du développement commercial Marco Borges.

Et le prix ne semble pas être un frein pour certains. Un propriétaire devra débourser entre 12 000 $ et 100 000 $ pour la construction d’une piscine et l'aménagement de la cour.

Marco Borges affirme même que lui et d’autres constructeurs peinent à répondre à la demande.

Son entreprise est également victime des ralentissements dans les chaînes d’approvisionnement à l'échelle mondiale et est donc en proie à des pénuries.

Certains articles, comme des pompes ou des tuyaux, mettent maintenant des mois à arriver contre des semaines habituellement.

D'après des informations d'Yvette Brend.