Ce n'est pas une mince affaire pour un grand pays producteur de pétrole et de gaz , a commenté le premier ministre Trudeau, assurant que le Canada allait aussi veiller à ce que les émissions de ce secteur économique diminuent au rythme et à l'échelle nécessaires pour atteindre la valeur nette zéro d'ici 2050.

On doit faire plus et plus vite , a plaidé Justin Trudeau, rappelant la catastrophe qui a rasé le petit village de Lytton, en Colombie-Britannique, en juin dernier. Environ 90 % de la municipalité a été détruite par un incendie, tout juste après qu'un record de chaleur y fut établi à 49,6 °C.

Ce qui est arrivé à Lytton peut se produire n'importe où, a-t-il averti. Ça s'est produit et ça se reproduira.

COP26 :Trudeau réitère sa volonté de plafonner les GES des producteurs pétroliers

Le premier ministre a en outre rappelé les principaux engagements du Canada pour combattre les changements climatiques :

établir un réseau de distribution d’électricité à émissions nettes zéro d’ici 2035;

interdire la vente de nouveaux véhicules légers à essence chez les concessionnaires à partir de 2030;

augmenter le prix sur le carbone à 170 $ la tonne d'ici 2030;

effectuer une première contribution au Fonds d'adaptation au changement climatique.

Le Canada est le seul pays du G7 qui n’est pas parvenu à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2015, année où Justin Trudeau a été élu pour la première fois. Ce bilan a quelque peu terni sa réputation de dirigeant engagé pour combattre les changements climatiques.

Avant lui, le secrétaire général de l' ONUOrganisation des Nations unies , Antonio Guterres, a pris la parole afin d'exhorter les dirigeants du monde entier à sauver l'humanité des catastrophiques impacts du réchauffement.

L' ONUOrganisation des Nations unies estime que si les quelque 200 signataires de l'Accord de Paris respectent leurs engagements, la planète se dirigera tout de même vers un réchauffement catastrophique de 2,7 °C par rapport à l'ère préindustrielle.

Les scientifiques du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) calculent que la Terre s'est déjà réchauffée de 1,1 °C et que le seuil maximal à respecter afin d'éviter les scénarios les plus dramatiques et de 1,5 °C.