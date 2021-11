Quatre lieux aux noms offensants en N.-É. seront rebaptisés en 2022

Les désignations de lieux géographiques du comté de Shelburne, qui sont racistes à l’endroit des Noirs et des Autochtones auront de nouveaux noms qui seront choisis par les communautés elles-mêmes.

En 2018 la province a enclenché le processus de changement de noms pour quatre lieux de la municipalité de Barrington, dont Squaw Island et Cape Negro Island, à la suite d’une plainte d’un homme victime de commentaires racistes dans un café de la région.

Un long processus

Quatre ans plus tard, le ministre de Service Nouvelle-Écosse, Colton LeBlanc, qui est responsable du suivi de cette affaire, dit que la province en est à la dernière étape du processus mis en place par la Commission de toponymie du Canada.

On a reçu une liste de noms des résidents , précise Colton LeBlanc.

L’été dernier, la province a consulté différents groupes communautaires du comté de Shelburne pour tenter de trouver des noms appropriés pour ces emplacements.

Cette liste doit maintenant être consultée par les élus de la région des différents paliers de gouvernements. Ce qui sera la dernière étape pour officialiser les noms.

Donc les noms pourront être annoncés dans la prochaine année , dit le ministre.

Colton LeBlanc, lors de l'assermentation des députés de la Nouvelle-Écosse le 30 août 2021. Photo : Communications Nouvelle-Écosse

Changer la méthode

L’ancienne ministre responsable du dossier, la députée libérale Patricia Arab, voudrait que le gouvernement puisse amorcer ce genre de changement sans attendre une plainte du public. Mais présentement, les directives de l’organisme national de la Commission de toponymie du Canada ne le permettent pas.

De la manière dont ça fonctionne, le gouvernement peut regarder une carte en sachant très bien quel mot doit être changé. Mais on ne peut rien faire tant qu’un citoyen de la région ne nous le demande pas , explique-t-elle.

À son avis, instaurer ce genre de changement pour favoriser une réconciliation et un respect pour tous les Néo-Écossais devrait être une responsabilité du gouvernement. Patricia Arab comprend mal pourquoi on demande à des gens souvent marginalisés et victimes de ce racisme de s’élever pour demander un changement.

On ne devrait pas attendre que ces gens marginalisés, qui n’ont pas toujours le sentiment d’être entendus, nous alertent avant de changer les choses. Une citation de :Patricia Arab, députée libérale

La députée libérale provinciale, Patricia Arab, dit que le processus de changements de nom de lieu dans la province ne devrait pas seulement pouvoir être amorcé par un individu. Photo : Radio-Canada

Mais le nouveau ministre de Service Nouvelle-Écosse, Colton Leblanc, ne partage pas cet avis.

Je pense que lorsqu’on parle de noms [blessants], il y a une raison pour que le processus soit basé sur une plainte , explique le ministre progressiste-conservateur.

À son avis quand un nom est jugé blessant pour une communauté, c’est important de la consulter et que les changements émanent de cette communauté.

Dans ce cas-ci, la province a consulté la Société historique des loyalistes noirs et des regroupements provinciaux pour s’assurer que la démarche était bien reçue et que les noms de remplacement de ces quatre lieux sont adéquats.