COVID-19 : le taux de mortalité dans Windsor-Essex parmi les plus élevés en Ontario

La pandémie a été plus meurtrière dans Windsor-Essex que dans la plupart des régions de l'Ontario, selon les statistiques provinciales.

La région affiche le deuxième taux de mortalité liée à la COVID-19 de la province après Toronto.

Ce taux s'élève à 110 décès pour 100 000 personnes, contre 117 pour la capitale provinciale.

Au total, 464 personnes de Windsor-Essex sont mortes de la COVID-19 depuis le début de la pandémie.

Comme ailleurs dans la province, le bilan a été particulièrement lourd l'an dernier lors de la deuxième vague, notamment dans les foyers de soins de longue durée.

Des facteurs variés

Selon le médecin hygiéniste par intérim de la région, il est nécessaire d'approfondir la question pour comprendre pourquoi le nombre de décès est si élevé.

Le Dr Shanker Nesathurai avance toutefois plusieurs hypothèses, notamment la composition démographique de la région et le fait que la population soit plus âgée, ce qui pourrait jouer un rôle.

Selon le recensement de 2016, 17,2 % des habitants de Windsor avaient 65 ans et plus, soit environ un point de pourcentage de plus que la moyenne nationale pour cette année-là.

Le Dr Nesathurai évoque aussi des facteurs socio-économiques souvent associés à un moins bon accès à la santé pour expliquer la situation.

Le nombre élevé de décès reflète également le nombre important de cas à Windsor-Essex, explique le médecin.

Windsor-Essex a eu un nombre disproportionné de personnes infectées, et on peut donc s'attendre à un nombre disproportionné de décès , note-t-il.

La région a enregistré 20 400 cas depuis le début de la pandémie, malgré la mise en place de mesures sanitaires locales plus strictes que celles de la province et un déploiement précoce des vaccins contre la COVID-19.

Pour sa part, la directrice de l'agence sanitaire indique que la région présente des taux plus élevés de maladies chroniques que dans le reste de la province, notamment le cancer et les maladies cardiovasculaires qui sont des facteurs de risque.

Améliorer la vaccination

Si la quatrième vague semble s'essoufler, notamment dans la région de Windsor-Essex, elle a emporté 25 résidents au mois de septembre.

Pour le Dr Ian Mazzetti, médecin en soins intensifs et chef du Département de médecine à l'Hôpital régional de Windsor, le taux de vaccination des résidents de la région qui accuse des retards par rapport au reste de la province explique ce phénomène.

Il appelle les habitants à aller se faire vacciner afin de réduire les risques d'hospitalisation et de décès.

Le risque de contracter la COVID-19 est environ six fois plus élevé [si vous n'êtes pas vacciné]. Vous avez [aussi] environ 11 fois plus de chances d'être hospitalisé , souligne-t-il.

En date de lundi, 81,5 % des résidents admissibles étaient entièrement vaccinés.

