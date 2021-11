Le manque de bénévoles se fait sentir à Edmonton à l’approche du temps des Fêtes

Des organismes sans but lucratif ou charitables d’Edmonton peinent à trouver des bénévoles à l'approche du temps des Fêtes, en raison de la pandémie.

La popote roulante de la capitale albertaine, Meals On Wheels, possède un flot continu de bénévoles fiables pour assurer les opérations de l’organisme, mais manque de livreurs.

Le nombre de clients de Meals on Wheels a doublé en 2020, passant d'à peu près 2000 personnes à 4400, souligne le gestionnaire de fonds pour la section d’Edmonton de Meals on Wheels, Tim Hanson.

L’organisme charitable a lancé un appel aux livreurs peu après avoir annoncé une exigence de double vaccination, à partir du 15 novembre, pour ses bénévoles qui préparent ou livrent des repas.

Je connais un ou deux conducteurs [bénévoles] qui ne veulent pas se faire vacciner , confie Penny Coates, elle-même une conductrice pour Meals on Wheels deux fois par semaine. J'aurais pensé que les volontaires comprendraient et se feraient vacciner, mais il s'avère que non.

Et quand ils ont dit : ‘’vous devez l’être’’, ils ont perdu des gens , indique Penny Coates avant d’ajouter qu’elle a fait plus de bénévolat cette semaine pour compenser cette pénurie.

Réouverture des salles de spectacles

Certaines salles de spectacles sont restées portes closes pendant plus d’un an, mais si le public est de retour pour assister à une pièce de théâtre ou un concert, les bénévoles, eux, manquent à l’appel.

Environ la moitié des anciens bénévoles du théâtre Citadel à Edmonton sont retournés offrir leur aide à l’organisme sans but lucratif depuis sa réouverture, explique sa directrice générale associée, Kimberlee Stadelmann.

La capacité d'accueil des salles de spectacles du théâtre est actuellement de 50 %, mais avec les Fêtes à l’horizon, Kimberlee Stadelmann espère augmenter la capacité des salles à 90 %. Ceci implique donc de faire appel à des centaines de bénévoles pour remplir les fonctions d'huissier ou vendre des boissons et collations.

Certains ne sont pas très confortables à se retrouver dans une foule ou à la diriger , admet Kimberlee Stadelmann. La majorité de nos bénévoles sont retraités, et sont un peu dans la catégorie jugée plus à risque.

Le théâtre requiert également la preuve de vaccination de la part de ses bénévoles, mais selon Kimberlee Stadelmann, une très faible minorité refuse de l’obtenir. Par exemple, plus d’une centaine de personnes ont manifesté leur intérêt pour faire du bénévolat au théâtre à peine 36 heures après un appel à tous, fait-elle savoir.

Emma Wallace, une spécialiste de programmes de la Chambre des organismes bénévoles d’Edmonton (Edmonton Chamber of Voluntary Organizations), abonde dans le même sens. Beaucoup de nos organisations reconnaissent la valeur de la vaccination , insiste-t-elle. Cela va aider leurs communautés à se développer, soutenir leurs clients ou leurs effectifs.

Emma Wallace rappelle aussi que les besoins de bénévolat fluctuent d’une organisation à l’autre.

Avec les informations de Natasha Reibe