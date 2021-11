Guy Caron et Virginie Proulx se prononcent sur 8 enjeux rimouskois

Les candidats à la mairie de Rimouski entament leur dernier droit dans la campagne électorale. À moins d'une semaine du scrutin, Virginie Proulx et Guy Caron ont répondu aux questions du public et de certains intervenants locaux dans le cadre de l'émission Info-réveil. Voici leur point de vue au sujet de huit enjeux rimouskois.

1. La cathédrale Saint-Germain

Guy Caron veut se faire médiateur dans ce dossier, et estime que la Ville a un rôle à jouer pour rassembler la Fabrique Saint-Germain et l'Archevêché de Rimouski, qui sont en processus judiciaire. Je veux faire du centre-ville le quartier de la culture à Rimouski [...] je pense que la cathédrale a tout le potentiel pour jouer son rôle dans ce quartier de la culture , affirme-t-il.

La cathédrale de Rimouski est à l'abandon depuis maintenant près de 7 ans (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Virginie Proulx, de son côté, souhaite trouver un projet rassembleur pour dénouer l'impasse. On pourrait trouver un projet qui ferait en sorte que tout le monde a envie d'y embarquer. Rapidement, on pourrait déposer des projets pour des demandes de subventions pour répondre enfin au besoin de réparer et de renouveler cette cathédrale-là qui est l'emblème de notre ville , estime-t-elle.

2. La culture

Parmi ses priorités, Virginie Proulx veut que le projet de la Coopérative Paradis se concrétise. Elle compte aussi mettre en place une commission de la culture, de concert avec les organismes culturels, afin de mieux planifier les sommes d'argent à investir dans ce secteur. Je veux aussi qu'on développe des ateliers et des résidences d'artistes, il y a beaucoup d'artistes et d'artisans qui le réclament à Rimouski depuis des années, ils ont besoin d'endroits pour exercer leur art.

La Coopérative Paradis, située dans un ancien cinéma, tente depuis plus de 10 ans de déménager dans de nouveaux locaux (archives). Photo : Radio-Canada / Archives

Guy Caron souhaite pour sa part créer un quartier de la culture au centre-ville, à l'image du quartier des spectacles de Montréal. Il rappelle également que le patrimoine fait partie de la culture, et compte rendre public le carnet de santé des Ateliers Saint-Louis afin que les Rimouskois puissent savoir l'état réel du bâtiment construit en 1924. En ce qui a trait au déménagement de la Coop Paradis, il considère que la Ville doit s'impliquer davantage.

La Ville a été trop timide pour promouvoir le projet de la Coop Paradis qui est devant le ministère présentement. On doit mettre le poids politique complet de la Ville derrière le projet pour qu'il se réalise. Une citation de :Guy Caron, candidat à la mairie de Rimouski

3. Le stationnement

Doit-on construire un stationnement étagé à Rimouski? Les deux candidats s'entendent tous deux pour dire que si la place des Anciens combattants est transformée en espace vert – ce qu'ils souhaitent tous deux – il est nécessaire de trouver d'autres espaces de stationnement au centre-ville.

Guy Caron compte donc faire une évaluation des besoins futurs afin d'évaluer les besoins. On espère un futur où il y aura moins de voitures, plus de transport en commun, actif, et donc moins de besoins de stationnements , estime-t-il, en n'écartant pas la construction d'un stationnement étagé, si besoin il y a.

La Place des Anciens Combattants est actuellement occupée en partie par un stationnement (archives). Photo : Radio-Canada / François Gagnon

De son côté, Virginie Proulx souhaite optimiser les places de stationnement, notamment en utilisant certains d'entre eux (par exemple celui situé au coin de l'avenue de la Cathédrale et de la rue Saint-Paul) qui sont peu fréquentés. Elle ferme toutefois la porte à un stationnement étagé. Ce sont des structures qui ne sont pas durables dans le temps, qui coûtent des millions de dollars , explique-t-elle.

4. Les besoins en logements

Pour contrer la crise du logement et améliorer l'accès à la propriété, Guy Caron propose d'augmenter la taxe de bienvenue payée par les nouveaux propriétaires pour les propriétés de plus de 500 000 $. Il espère ainsi freiner la spéculation. Il compte aussi revoir le plan d'urbanisme et favoriser la densification des résidences. Virginie Proulx veut quant à elle créer des coopératives d'habitation et favoriser les logements intergénérationnels.

Les deux candidats ne ferment pas la porte à la création d'un registre des loyers.

À écouter : Guy Caron et Virginie Proulx en entrevue à Info-réveil

5. Leadership et cohésion au sein du conseil municipal

Malgré ses différends avec les membres du précédent conseil municipal, Virginie Proulx estime qu'elle est en mesure de rassembler les troupes, non seulement au sein du conseil, mais aussi au sein de la population.

Ce que je m'engage à faire, pour qu'on ait un climat harmonieux, je vais permettre une liberté de parole aux élus, de voir les idées différentes comme un élément positif , dit-elle.

Guy Caron affirme pour sa part son intention d'agir à titre de rassembleur : j'ai démontré dans le passé [...] que j'étais rassembleur, que je réussissais à prendre des gens de différentes orientations politiques et de les ramener dans la même direction autour d'un objectif commun, c'est ça le leadership , dit-il.

6. Développement économique

Les deux candidats s'engagent à travailler de concert avec les acteurs économiques de Rimouski, dont les membres de la Chambre de commerce Rimouski-Neigette. Si Virginie Proulx propose de le faire au sein d'une commission, Guy Caron compte le faire à travers sa vaste consultation pour mettre en place un plan d'action à long terme pour Rimouski. Il veut aussi mettre en place des consultations prébudgétaires.

On ne peut plus travailler en vase clos. On doit décloisonner un peu plus la Ville et aller chercher l'expertise qui existe autour de nous. Une citation de :Virginie Proulx, candidate à la mairie de Rimouski

Les deux candidats s'engagent aussi à revoir le plan d'urbanisme et à revitaliser le centre-ville.

Le centre-ville de Rimouski (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Rail Laplante

7. Agriculture et souveraineté alimentaire

La défense et la promotion de l'agriculture sont déterminantes pour Rimouski selon les deux candidats à la mairie.

Virginie Proulx estime que la promotion des terres agricoles passe par l'achat local, la protection des terres et l'autonomie alimentaire. À court terme, elle propose une commission sur l'achat local.

[Il faut] regarder comment on peut encourager davantage le lien entre le producteur et le citoyen [...] et protéger certains espaces pour que ça reste des endroits où on cultive et on peut avoir accès à de la nourriture localement , estime-t-elle.

Le candidat Guy Caron, de son côté, rappelle qu'il a été un grand défenseur de la gestion de l'offre et qu'il a contribué à favoriser le transfert des fermes familiales lorsqu'il était député fédéral. À court terme, il croit que promotion de l'agriculture passe par la réglementation de zonage, qui n'est pas entièrement adaptée à la dualité rimouskoise, qui est urbaine et rurale , dit-il. En travaillant sur la réglementation de zonage, je pense qu'on va pouvoir favoriser le côté agricole et son développement , ajoute-t-il.

8. Tourisme

En ce qui a trait au développement touristique, Guy Caron, tout comme Virginie Proulx, estime qu'il doit se faire tout en préservant la qualité de vie des citoyens. Tous deux considèrent qu'il est important de travailler de concert avec les entreprises et les résidents pour favoriser une cohabitation harmonieuse, notamment en ce qui a trait aux secteurs de Pointe-aux-Anglais ou du Rocher-Blanc.

L'entreprise GoHélico a offert des tours d'hélicoptère l'été dernier à Rimouski, mais certains citoyens se sont montrés dérangés par le bruit de leurs appareils (archives). Photo : Radio-Canada