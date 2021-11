La grève perturbe certains services de santé au Nouveau-Brunswick

Les deux réseaux de santé du Nouveau-Brunswick, Vitalité et Horizon, préviennent les patients de s’attendre à des ralentissements ou à des réductions temporaires de services, particulièrement pour les cas non urgents, durant la grève des employés du gouvernement provincial.

Vitalité et Horizon indiquent par communiqué que les soins et les services aux patients hospitalisés ainsi que les services d’oncologie et d’hémodialyse se poursuivent dans tous leurs hôpitaux. Toutes les salles d’urgence demeurent ouvertes aussi.

Les visites sont interdites dans tous les hôpitaux de la province, indiquent les deux réseaux de santé, mais des exceptions seront permises au cas par cas pour les personnes de soutien désignées.

Les deux réseaux rappellent que leur priorité demeure d’offrir des soins de qualité et sécuritaires aux patients.

Réseau de santé Vitalité

Vitalité annonce un ralentissement des activités dans les services de chirurgie, les soins ambulatoires ainsi que les services professionnels (physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, audiologie, nutrition).

Quant aux prises de sang, Vitalité demande aux patients dont le cas n’est pas urgent ou qui peuvent attendre de ne pas se rendre à l’hôpital pour cela.

Les centres de vaccination contre la COVID-19 gérés par Vitalité fonctionnent, mais le réseau recommande aux gens de vérifier fréquemment les mises à jour à ce sujet sur son site Web et sur les médias sociaux. Ces centres ne fonctionnent qu’avec des rendez-vous pendant toute la durée de la grève. Il n'y a donc plus pour le moment de centres de vaccination sans rendez-vous.

Certains lieux où les trousses de dépistage sont habituellement distribuées peuvent aussi être fermés. Vitalité conseille aux gens de vérifier les mises à jour à ce sujet sur son site Web et sur les médias sociaux avant de s’y rendre.

Vitalité ajoute qu'il a dû annuler une séance de vaccination contre la grippe qui devait avoir lieu samedi matin à Clair.

Réseau de santé Horizon

Horizon a annoncé en fin de semaine qu’il doit réduire certains services de santé et suspendre d’autres services jusqu’à la fin de la grève. Les patients doivent aussi s’attendre à des temps d’attente plus longs dans l’ensemble du système de santé durant la grève.

Si vous aviez rendez-vous dans un établissement d’Horizon et que le service précis où vous aviez rendez-vous n’a pas communiqué avec vous pour vous informer que votre rendez-vous aura toujours lieu, vous pouvez en conclure que votre rendez-vous est annulé , souligne Horizon dans un communiqué publié dimanche.

Toutes les interventions chirurgicales non urgentes et toutes les chirurgies d’un jour dans les établissements d’Horizon sont annulées, ainsi que tous les tests courants et non urgents.

Le Réseau de santé Vitalité indique que des soins et des services de santé doivent être modifiés en raison d’une réduction importante du personnel. Ci-dessus : l’Hôpital régional d’Edmundston (archives). Photo : Radio-Canada / Bernard Lebel

Horizon souligne que toutes les cliniques de soins ambulatoires sont annulées et que la prestation des services de laboratoire, de soins thérapeutiques et d’imagerie diagnostique est interrompue, à moins que le service informe le patient que son rendez-vous est toujours valide.

Horizon confirme que ses services professionnels (physiothérapie, ergothérapie, orthophonie, audiologie, nutrition clinique et psychologie) sont suspendus à moins d’avis contraire.

Certains centres de santé pourraient devoir fermer leurs portes temporairement ou réduire leur offre de services, ajoute Horizon. Ce dernier conseille aux patients de téléphoner à leur centre de santé pour se renseigner avant de s’y rendre.

Les centres de vaccination contre la COVID-19 et les centres d’évaluation de la COVID-19 gérés par Horizon étaient fermés dimanche.