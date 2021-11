Une panne informatique perturbe le système de santé à T.-N.-L.

Le ministère de Santé, dans un communiqué publié dimanche soir, dit qu’il continue d'évaluer la panne. Les conséquences de cette dernière varient par endroits.

Dans la région de santé de l’Est, toutes les procédures non urgentes qui étaient prévues pour lundi seront reportées. Les patients qui comptaient se rendre dans la région doivent appeler au 1-833-777-1276 pour vérifier si leur rendez-vous est reporté.

Tous les rendez-vous dans la région de santé du Centre seront aussi annulés lundi. Les patients peuvent appeler au 1-844-651-6214 pour se renseigner.

Les rendez-vous en ligne et de télésoins établis par les régies de santé de l’Est et du Centre n’auront pas lieu non plus lundi.

Les rendez-vous de chimiothérapie dans les hôpitaux Western Memorial à Corner Brook, Sir Thomas Roddick à Stephenville et Dr Charles L. LeGrow à Port-aux-Basques n’auront pas lieu lundi non plus.

Les rendez-vous ordinaires en matière d’imagerie diagnostique ou de laboratoire prévus lundi dans la région de santé Labrador-Grenfell seront aussi reportés.

Aucune régie régionale de la santé ne peut envoyer ou recevoir de courriels en raison de la panne.

Certains services de santé se poursuivent

Dans la région de santé de l’Est, la dialyse en personne, les services de santé communautaires, les consultations en matière de santé mentale et de toxicomanie, les centres de vaccination et les services d’évaluation foetale fonctionnent malgré tout.

Les patients qui doivent subir lundi une dialyse à l’hôpital James Paton Memorial à Gander ou à l’hôpital Central à Grand Falls-Windsor peuvent se rendre à leur rendez-vous comme prévu.

Dans les régies de santé de l’Ouest et de Labrador-Grenfell, les services cliniques et les chirurgies prévues auront lieu comme prévu.

Les rendez-vous pour des prises de sang dans la région de santé de l’Ouest sont toujours valides.

Des services administratifs liés à la pandémie sont perturbés

Le traitement des demandes et des formulaires en matière de COVID-19 se poursuit, mais seulement sur papier. Il s’agit notamment des formulaires à l’intention des voyageurs, ceux qui portent sur les tests de dépistage et ceux qui servent à soumettre une preuve de vaccination à l’extérieur de la province.

Le ministère a annoncé la panne informatique samedi soir lorsqu’elle a touché plusieurs sections de son site web sur la COVID-19.

Le ministère a précisé samedi que les voyageurs qui arrivent dans la province avec leur formulaire dûment rempli peuvent donner le numéro de référence aux autorités en même temps que leur identité. Si le formulaire n’est pas déjà rempli à leur arrivée, ils peuvent le faire avec une version papier.

Les voyageurs qui doivent subir un test de dépistage de la COVID-19 doivent appeler le 811, indique le ministère de la Santé.

Le système informatique qui donne accès aux images médicales, notamment aux radiographies, est aussi touché par la panne (archives). Photo : Radio-Canada

La panne touche aussi les systèmes informatiques des régies de santé en d’autres domaines. La Régie de santé de l’Est a annoncé samedi que sa plateforme Meditech, qui sert à gérer les soins aux patients et leurs renseignements financiers, est touchée, ainsi que la plateforme PACS, qui donne accès aux images médicales, par exemple aux radiographies.

La Régie de santé du Centre a indiqué que la panne peut entraîner des retards dans les services d’urgence. La Régie de santé de l’Ouest a signalé que le service internet sans fil offert aux patients est aussi touché.

Le ministère de la Santé et les autres autorités médicales disent travailler avec le Centre d’information sur la santé de Terre-Neuve-et-Labrador et l’entreprise Bell Aliant pour tenter de régler la panne informatique.

Le ministre de la Santé, John Haggie, et le PDGprésident-directeur général de la Régie de santé de l’Est, David Diamond, comptent donner une mise à jour en ligne, lundi, à compter de 11 h.