Toronto doit faire plus pour atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre

La COP26 est vue comme le sommet de la dernière chance pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 °C.

Julia Langer, PDG de l’agence régionale The Atmospheric Fund, explique que les cibles mondiales sur lesquelles les dirigeants s’entendent au sommet donnent le ton. Les villes jouent ensuite un rôle clé dans l’atteinte de ces objectifs et doivent poser des gestes concrets.

Toronto n’est pas sur la bonne voie pour atteindre ses cibles pour 2030 et 2050 , selon Mme Langer.

En 2017, la Ville s’est engagée à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 65 % d’ici 2030 (par rapport au niveau de 1990) et à attendre la carboneutralité d’ici 2050.

Nous devrions être en train de réduire considérablement nos émissions , affirme-t-elle, mais nous sommes plutôt sur une sorte de plateau.

Gideon Forman, analyste des politiques de la Fondation David Suzuki, constate que la grande région de Toronto subit déjà les conséquences du réchauffement de la planète.

Il cite les inondations dans les sous-sols et celles des îles de Toronto, la chaleur extrême et l’impact des feux de forêt dans le Nord-Ouest, l’été dernier, sur la qualité de l’air.

Nous devons réduire notre dépendance au pétrole, au charbon et au gaz , dit-il.

Selon M. Forman et Mme Langer, pour atteindre ses cibles, Toronto devra électrifier ses véhicules de transport en commun, étendre son réseau et convaincre les gens d’abandonner la voiture.

Elle devra aussi rénover les édifices et aider les résidents à convertir leur système de chauffage à l'électricité.