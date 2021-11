Francine Payer soulève la controverse à Kitigan Zibi

Les révélations concernant la conférencière Francine Payer font réagir dans la réserve algonquine de Kitigan Zibi. Rappelons que l’identité autochtone de celle qui affirme avoir des racines anichinabées, venir de la communauté de Timiskaming et avoir des ancêtres de Kitigan Zibi est remise en question.

C'est tout à fait inacceptable , dit Claudette Commanda, aînée anichinabée.

Dans la communauté de Kitigan Zibi en Outaouais, on tire à boulets rouges sur la conférencière Francine Payer, qui a vendu ses services pendant des années en prétendant être anichinabée.

C'est de la fausse information qui fait du mal aux gens, et après, c'est à nous d'aller limiter les dégâts , ajoute Claudette Commanda.

L'aînée algonquine Claudette Commanda. Photo : Radio-Canada / David Richard

Ce genre de choses arrive trop souvent, non seulement au Canada, mais aussi aux États-Unis. Une citation de :Claudette Commanda, aînée anichinabée

La directrice générale de Femmes autochtones du Québec, Claudette Dumont-Smith, indique que, même en Europe, il y a des gens comme elle .

Ils enlèvent la place des vrais autochtones pour dire leur histoire , s’indigne-t-elle.

La directrice générale de Femmes autochtones du Québec, Claudette Dumont-Smith. Photo : tirée du compte Facebook de Claudette Dumont-Smith

Moi, je viens de Kitigan Zibi. J'étais l'infirmière là-bas pendant des années, alors je connais tous les noms des familles et elle ne peut pas nommer la famille à qui elle appartient. Je n’ai pas confiance en son histoire et je pense qu'elle ment , explique Mme Dumont-Smith.

À Kitigan Zibi, on lui reproche d’être frauduleuse et de faire de l’appropriation culturelle.

Nous appelons les gens comme ça, des aînés de Google , parce que leurs seuls enseignements viennent de l'internet , rapporte pour sa part Albert Dumont, conseiller spirituel anichinabé de Kitigan Zibi Anishinabeg.

Albert Dumont, conseiller spirituel anichinabé de Kitigan Zibi Anishinabeg. Photo : Radio-Canada

Elle devrait être inculpée au criminel, je pense. C'est comme s'ils n'avaient pas de cœur quand ils font des trucs comme ça , renchérit-il.

Retrait de son identité autochtone

Francine Payer n’a pas répondu à la demande d’entrevue de Radio-Canada dimanche. La mention de son identité autochtone a depuis été retirée de son site web.

Rappelons que Mme Payer tient une clinique de naturopathie à Gatineau et qu’elle a donné des conférences et des formations sur les Autochtones dans les écoles et ailleurs.

Elle dit notamment ne pas avoir besoin de la reconnaissance d’un conseil de bande , puisqu’il s'agit, selon elle, d'une structure coloniale.

Avec les informations de Catherine Morasse