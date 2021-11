Élections en Géorgie : l’opposition dénonce des fraudes et appelle à manifester

L'opposition géorgienne a rejeté dimanche comme frauduleux les résultats du deuxième tour des élections municipales en Géorgie, remporté par le parti au pouvoir, et a appelé ses partisans à manifester.

Cet appel intervient alors que le chef de l'opposition, l'ancien président Mikheïl Saakachvili, emprisonné, a entamé une grève de la faim depuis un mois.

Président pro-occidental de ce pays du Caucase de 2004 à 2013 et maintenant considéré comme le principal opposant, M. Saakachvili a été emprisonné début octobre à son retour d'exil juste avant le premier tour des élections.

Il a aussitôt entamé une grève de la faim pour protester contre cette détention, selon lui purement politique, et la poursuit depuis.

Le deuxième tour des élections a eu lieu samedi dans certaines communes de cette ex-république soviétique, notamment dans les grandes villes.

Le parti Rêve géorgien a remporté de peu ces élections dans 19 des 20 municipalités, où ses candidats affrontaient ceux du Mouvement national uni (MNU) de M. Saakachvili, selon la Commission électorale centrale.

Je félicite tout le monde pour notre victoire au deuxième tour, nous avons gagné toutes les villes , a déclaré le premier ministre Irakli Garibachvili à la télévision.

Le premier ministre géorgien Irakli Garibachvili s'adresse aux médias dans un bureau de vote lors des élections municipales à Tbilissi, en Géorgie, le 2 octobre 2021. Photo : Reuters / PRESS OFFICE OF GEORGIAN GOVERNM

Intimidation et clientélisme

Pour sa part, le dirigeant du MNU, Nika Melia, a assuré que l'opposition n'allait pas reconnaître ces résultats, en accusant le Rêve géorgien d'avoir volé les élections .

Il n'y a plus d'élections dans ce pays. Compatriotes, vous qui partagez les valeurs de la démocratie européenne, préparez-vous à une lutte sans compromis , a-t-il lancé devant la presse.

Selon lui, cette lutte difficile va se poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait une possibilité d'organiser des élections libres et honnêtes dans ce pays .

Dans la soirée, les dirigeants de l'opposition se sont adressés à quelque 1500 sympathisants qui s'étaient rassemblés devant le Parlement, annonçant qu'ils allaient se déplacer à travers le pays dans les prochains jours pour mobiliser la population contre le gouvernement.

Des partisans de l'ancien président géorgien Mikheil Saakashvili ont manifesté, début octobre, devant la prison où il purge une peine de six ans à Rustavi, près de Tbilissi. Photo : AFP / Vano Shlamov

M. Melia a annoncé la plus grande manifestation jamais organisée dans le centre de Tbilissi la semaine prochaine.

Les observateurs de l'Organisation pour la sécurité et la coopération (OSCE) ont de leur côté estimé dimanche que les élections avaient été bien organisées du point de vue technique , tout en exprimant leur préoccupation par des cas d'intimidation, d'achat de votes et de pressions sur les candidats et les électeurs .

L'OSCE a déjà pointé du doigt ces violations présumées à l'issue du premier tour des élections.

Le parti au pouvoir a bénéficié de nouveau d'un avantage indu , ont affirmé les observateurs dans un communiqué.

Le pouvoir avait crié victoire après le premier tour le 2 octobre, tandis que l'opposition parlait de fraude.

L'emprisonnement de M. Saakachvili a encore aggravé dans ce pays la crise politique qui a commencé avec les législatives de l'an dernier, gagnées très étroitement par le Rêve géorgien et considérées comme frauduleuses par l'opposition.