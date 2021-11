Sécheresse et canicule : l’Alberta produira moins de miel cette année

Leur production pourrait même se réduire de 20 à 30 % par rapport à une bonne année.

Grace Strom, la propriétaire de la ferme Greidanus Honey Mill, à High River, au sud de Calgary, dit ne pas avoir vécu un été aussi stressant depuis longtemps.

Sa saison apicole s’annonçait pourtant très bien : À la fin de l’hiver, nos abeilles étaient en très bonne forme. [...] C’était une très bonne nouvelle.

Dès le début de l’été, les canicules et la sécheresse qui ont frappé les Prairies ont changé la donne.

Il était impossible de se préparer à ces phénomènes météorologiques , déplore-t-elle.

Sécheresse et feux

D'après la directrice de la Commission des apiculteurs de l'Alberta, Connie Phillips, l’Alberta produit environ 40 millions de tonnes de miel lors d’une bonne année. On peut s’attendre à une diminution de 20 à 30 % de ce chiffre , précise-t-elle.

Elle explique cette baisse de production par le fait que les abeilles ont eu du mal à trouver suffisamment de nectar en raison de la sécheresse.

Les champs de canola sont passés du vert au brun. Tout était mort , raconte-t-elle.

Une abeille dans un champ de fleurs. Photo : Radio-Canada / David Horemans

Elle ajoute que la fumée des feux de forêt a rendu les abeilles amorphes et réduit leur récolte de nectar, sans oublier qu’elles ont également eu de la difficulté à trouver de l’eau.

Les abeilles, comme toutes les autres créatures, ont besoin de boire de l’eau. Elles l’utilisent aussi pour maintenir un certain niveau d’humidité et de fraîcheur dans leur ruche , explique-t-elle.

Un miel plus foncé

Selon Connie Phillips, le mauvais état des champs de canola, d'où provient environ 75 % du miel produit en Alberta, a forcé les abeilles à se tourner vers d’autres types de plantes pour butiner.

Par conséquent, le miel produit en Alberta et dans les Prairies est plus foncé et a un goût plus prononcé cette année. Ce n’est pas mauvais en soi, mais cela dépend de ce que le marché veut , dit-elle.

De son côté, Grace Strom explique que même si son entreprise n’a pas connu l’année exceptionnelle à laquelle elle s’attendait au printemps, la présence de certaines de ses ruches sur des terres irriguées lui a permis de sauver la mise.

Elle craint cependant que beaucoup d’abeilles affaiblies par les conditions météorologiques difficiles de l'été peinent à survivre l’hiver.

Avec les informations de Dave Gilson