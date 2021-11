« Il commence à être trop tard », estime un chercheur de l’UBC en réponse à la COP26

Selon Gabriel Reygondeau, chercheur à l'Université de la Colombie-Britannique (UBC) et spécialiste des changements climatiques, les dômes de chaleur et les feux de forêt pourraient donc devenir plus fréquents en Colombie-Britannique.

Il n’y a plus moyen de gagner. Dans tous les cas, nous serons perdants. Maintenant, la question est, "À quel point voulez-vous être perdant?" Une citation de :Gabriel Reygondeau, Université de la Colombie-Britannique

En Colombie-Britannique, les émissions de gaz à effet de serre ont connu une hausse de 20 % depuis 1990. La semaine dernière, la province a présenté un plan pour atteindre des cibles environnementales d'ici 2030.

Mais même si l’on atteint ces cibles, Gabriel Reygondeau affirme que l’on commence à se rendre compte que l'engagement fait par une majorité de pays en 2015, de contenir le réchauffement climatique à 1,5 °C globalement, est un scénario optimiste qui est quasiment infaisable.

Si les pays tropicaux vont subir le plus les dommages engendrés par les changements climatiques, des zones tempérées comme la Colombie-Britannique vont tout de même en avoir également, souligne Gabriel Reygondeau.

On aura en Colombie-Britannique une augmentation des canicules [... ] Si le réchauffement climatique augmente, on aura ces épisodes extrêmes qui viendront de plus en plus fréquemment et qui pourront augmenter les incendies, le manque d'eau et tout ce que nous avons vécu l'été dernier. Une citation de :Gabriel Reygondeau, Université de la Colombie-Britannique

Le chercheur dit que des espèces ne pourront plus tolérer les températures, qu'elles migreront vers le nord, alors que d’autres arriveront du sud à la recherche de températures plus fraîches. Il croit que ce scénario est évitable si la majorité des pays décide d'agir collectivement pour réduire les émissions.

Un manque d'optimisme

Les attentes de certains Britanno-Colombiens par rapport à la COP26 sont nombreuses aussi, même si des passants interrogés dans la rue ne se font pas d'illusions.

Je pense qu’il n’y a rien qui va se passer, comme toutes les précédentes, dit Sébastien Dupont interpellé lors d’une promenade au parc Queen Elizabeth de Vancouver. Il y a eu un petit frémissement avec l’accord de Paris [lors de la COP21 en 2015], mais ce n'est pas suivi des faits, et on va dans le mur, comme prévu.

Ce n'est pas seulement la responsabilité des dirigeants, soutient, par contre, Santiago Valencia, de Vancouver. Nous avons tous notre rôle à jouer, et il s’agit de prendre la responsabilité pour chaque geste que l’on fait quotidiennement.

Plus de 30 000 personnes sont attendues à Glasgow, dont des délégations venues de 196 pays, y compris du Canada. L'Université de la Colombie-Britannique est présente, avec une délégation de huit personnes, dont des professeurs et des étudiants. Le sommet se déroule jusqu’au 21 novembre.

Avec les informations d’Alexandre Lepoutre