Un enseignant suspendu pour s’être déguisé en blackface

Dans une lettre aux parents, la directrice du Parkdale Collegiate Institute a qualifié l’affaire de raciste et déshumanisante . Elle a raconté qu’on a envoyé l’enseignant se laver le visage, qu’un rapport a été envoyé au conseil scolaire et qu’une enquête a été ouverte.

Elle a aussi précisé que le racisme contre les Noirs et les autres formes de discrimination contrevenait au code de conduite de l’école et à différentes politiques du TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto .

Ce sont des élèves qui ont signalé la situation au directeur adjoint. Mme Ardell estime qu’ils ont fait la bonne chose. Plusieurs parents ont été informés de l’affaire par leurs enfants.

Le fils de Sarah Latha lui a envoyé une photo de l’enseignant déguisé prise par un de ses amis. Nous avons insisté pour que notre fils aille à Parkdale en raison de la diversité, pour qu’il se reconnaisse dans cette école , dit-elle. C’est vraiment choquant qu’une chose comme ça se produise.

Mme Latha a été en contact avec d’autres parents. Nous voulons pousser l’école et le conseil à se demander comment et pourquoi c’est arrivé , ajoute-t-elle.

Cathy Gatlin, une mère dont les enfants sont métis, a aidé son amie Leila Sarangi à préparer une pétition pour pousser le TDSBconseil scolaire public anglais de Toronto à poser des gestes concrets.

On y retrouve des propositions pour aider les élèves à signaler des événements racistes ou haineux. La pétition demande aussi plus de transparence et de soucis d’équité et de diversité dans l’embauche des enseignants.

Mme Gatlin réfléchit à toutes fois où elle a vu des enseignants faire preuve de racisme envers les enfants noirs. Je n’ai rien dit parce que je ne voulais pas faire de vagues , se rappelle-t-elle. Je dois commencer à parler.

La pétition avait recueilli environ 250 signatures dimanche en fin d’après-midi. En plus de faire des recommandations au conseil scolaire, elle souligne qu’il ne s’agit pas du premier événement raciste et haineux au TDSB.

D'après les informations d'Ali Raza de CBC