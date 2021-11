S’immerger dans un univers fictif grâce à l’événement Comiccon à Winnipeg

Un monde de fantaisie et de personnages se trouvait au deuxième étage dans une grande salle du Centre des congrès de Winnipeg, du 29 au 31 octobre.

On est venu parce que les autres organisateurs ont arrêté de faire des événements [à Winnipeg]. Le Centre des congrès nous a contactés en 2019 et après une couple de mois de recherche on a dit : ''oui on va aller à Winnipeg'' , affirme le directeur de la programmation Montreal Comiccon qui organise entre autres l'événement Comiccon à Winnipeg, Cliff Caporale.

« L’organisation d’avant était habituée à avoir une salle d’exposition », indique Cliff Caporale. Il précise que cette année, les gens ont accès à plusieurs salles s’ils achètent un billet. Photo : CBC/Travis Golby

L’événement à Winnipeg n’a pas eu lieu en 2020 en raison de la pandémie.

Cette année, tous les participants devaient porter un masque et les gens admissibles à la vaccination devaient être doublement immunisés contre la COVID-19.

Plus de 125 kiosques étaient disposés dans une grande salle au Centre des congrès de Winnipeg. Photo : CBC/Travis Golby

Les organisateurs ont choisi d’adapter l’événement.

On a deux salles. Peut-être [que nous occuperons] plus de salles l’année prochaine où les gens peuvent aller écouter des spécialistes de bandes dessinées et voir les célébrités sur scène, et ça, c’est inclus dans leur billet d’entrée.

Durant les années précédentes, les participants devaient payer un billet d’entrée supplémentaire pour parler aux artistes invités.

Une voiture arrivée du Texas

Depuis plus de 10 ans, Eric Sampson est propriétaire d'une voiture comme l’une de celles dans la série télévisée Supernatural, une Chevrolet Impala 1967.

La série télévisée raconte l'histoire de deux frères qui enquêtent sur des phénomènes paranormaux.

J’ai toujours aimé les automobiles dans les séries télévisées , dit-il en faisant référence à Supernatural, mais aussi à Knight Rider, Ghostbusters et Starsky and Hutch.

Récemment, il a dû se rendre à Dallas, au Texas, pour faire réparer sa voiture.

Toutes les pièces pour réparer ma voiture étaient-là [...] J’avais des problèmes de transmission et de moteur.

M. Sampson a ensuite serpenté les routes des États-Unis pendant trois jours pour être enfin prêt avec une voiture rénovée pour l’événement à Winnipeg.

Cette fin de semaine, il a présenté la voiture aux curieux ou aux passionnés de la série.

Les organisateurs de Comiccon voulaient avoir ma voiture. Ils me connaissent par l'entremise d’autres évènements Comiccon. Ils savent que les gens raffolent de [la Chevrolet 67] Impala. Une citation de :Eric Sampson, présentateur au Comiccon

Eric Sampson a acheté sa voiture, une Chevrolet Impala 67, il y a 11 ans. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Des costumes de toutes sortes

Un total de 13 000 visiteurs ont assisté à l'évènement.

Maggie Slivinski incarne le rôle de Ahsoka Tano et Peter Slivinski s’amuse à jouer le rôle d’Obi-Wan Kenobi, tous les deux des personnages de Star Wars. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Ryan Smoluk a créé son propre personnage pour l’événement Comiccon qui s'est déroulé dans la capitale manitobaine. Photo : Radio-Canada / Zoé Le Gallic-Massie

Cliff Caporale espère voir de 20 000 à 30 000 personnes à l'évènement l'an prochain.