Le recyclage des biodéchets, un enjeu enfoui de la campagne municipale

Maillon important de la transition environnementale, la récupération des matières organiques ne s’est pourtant pas frayé un chemin parmi les enjeux soulevés par les candidats municipaux cette année, regrettent des spécialistes de la gestion des déchets et du recyclage.

En pleine COP26 où les États du monde entier négocient de nouveaux engagements pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, les efforts devraient aussi se mener à l’échelle municipale, fait valoir Marc Olivier, professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle (CTTÉI).

Si une municipalité n’est pas proactive dans ce domaine-là, il y a peu de choses qui vont se faire, prévient-il, en entrevue sur les ondes d'ICI RDI.

Preuve que les mentalités peinent pourtant à changer sur un meilleur tri, certains candidats proposent même d’abolir la récupération des matières putrescibles dans les bacs bruns, se désole M. Olivier.

N’ont-ils pas compris les efforts menés depuis plus de 20 ans pour gérer le compostage? Une citation de :Marc Olivier, professeur-chercheur au Centre de transfert technologique en écologie industrielle

Cette hostilité de certains réfractaires au bac brun pourrait bien être liée à l’inconnu, ainsi qu'à un changement de comportement difficile à mettre en place, estime de son côté Marlène Hutchinson, présidente de Cycle environnement et spécialiste de la gestion des déchets et du recyclage.

Si les électeurs chialent, les candidats vont peut-être aller de leur côté, mais en même temps, c’est en contresens avec les différentes politiques gouvernementales qui demandent aux municipalités d’implanter la collecte des matières organiques , épingle-t-elle.

Valoriser les biodéchets

Il faudrait plutôt avoir une vision d’avenir pour la collecte des matières résiduelles, insiste Marc Olivier. Ces matières-là sont une ressource, on doit être capables d’en faire quelque chose d’utile , défend-il.

Pour valoriser les biodéchets, le compostage reste une action responsable à la portée de toutes les municipalités, poursuit le chercheur, ce qui n’est pas le cas de la biométhanisation, qui requiert un certain volume de déchets ainsi qu’une technologie spécifique pour que les matières résiduelles soient transformées en énergie et en compost.

L'usine de biométhanisation de Rivière-du-Loup (Archives) Photo : Radio-Canada

Pour que toutes ces opérations technologiques de transformation de la matière organique en méthane puissent être rentables, il faut aussi un assez grand volume de ces matières-là, nuance M. Olivier. C’est pour ça qu’on ne peut pas raisonnablement penser faire ces transformations dans les régions où il n’y a pas une densité de population suffisante.

Dans les villes à plus faible densité, la solution pourrait passer par la combinaison des matières organiques provenant du secteur résidentiel et celles de certains secteurs industriels liés à la production alimentaire afin de fournir des volumes suffisants pour fabriquer du méthane, mais on reste toujours à la limite de la rentabilité , explique le chercheur.

En outre, les municipalités sont généralement réticentes à installer elles-mêmes un biométhanisateur, fait remarquer Marlène Hutchinson : Certaines l’ont fait, mais c’est très complexe comme technologie, on préfère aller vers des installations plus simples pour le compostage.