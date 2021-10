Augmentation des actes de vandalisme à Jonquière

Depuis la fin de l'été, plusieurs infrastructures ou décorations installées dans les parcs et les espaces publics ont été détruites ou abîmées.

La Corporation du centre-ville de Kénogami a travaillé fort pour embellir le secteur et le dynamiser. Trois structures de jeux qui avaient été installées à la fin de l'été dans différents parcs du secteur ont été volontairement détruites en seulement une semaine. Au parc Ball, par exemple, un jeu de mini-golf a été vandalisé.

Un jeu de mini-golf a été vandalisé au parc Ball, seulement une semaine après son installation. Photo : Radio-Canada

J'étais un peu déçu de voir qu’aujourd'hui il y a encore des gens peuvent poser des gestes gratuits comme ça, quand il y a des interventions qui sont offertes à la population afin de dynamiser des milieux, des collectivités afin que les gens soient encore plus fiers justement de leur milieu, puis c'est désolant de voir ça , explique le directeur général de la Corporation du centre-ville de Kénogami, Guillaume Beaulac.

Ce n'est pas tout. À l'occasion de l'Halloween, un rallye avait été organisé au parc Price et les décorations ont rapidement été endommagées.

Il n'y a pas juste au centre-ville de Kénogami où l'on rapporte des méfaits. Des quartiers de Jonquière, comme celui des peintres ou le quartier Saint-Georges, ont aussi été la cible de vandales.

Des œufs lancés sur des voitures, des citrouilles écrasées et des graffitis sur des tables ont été signalés aux candidats au poste de conseiller municipal du secteur.

Il y a des gens qui prennent plaisir à enlever le plaisir aux autres. Faire du vandalisme, le vol également, problème de vitesse dans les rues, tout passe par une solution, puis c'est l'augmentation de la présence policière dans les rues , explique Daniel Tremblay-Larouche, candidat indépendant district #2.

On peut faire beaucoup de sensibilisation. Malheureusement, on ne peut pas mettre des policiers 24 h sur 24 dans ces parcs-là. C'est sûr que dans le quartier des peintres on pourrait augmenter la luminosité , ajoute de son côté le candidat indépendant Claude Bouchard.

La présidente sortante de l'arrondissement de Jonquière, Julie Dufour, croit que la prévention passe par la sensibilisation et la fierté envers son quartier.

Guillaume Beaulac, directeur général de la Corporation du centre-ville de Kénogami dénonce les actes de vandalisme dans le secteur. Photo : Radio-Canada

Pour le D.G de la Corporation du centre-ville de Kénogami, il est important de se défouler aux endroits appropriés et non sur le travail acharné des organismes à but non lucratif.

Il y a des lieux spécialement conçus pour ça. On a maintenant l’entreprise Hécatombe à Saguenay qui est un centre de défoulement. Donc, j'invite ces gens-là qui ont l'idée de faire des méfaits que ce soit au niveau des maisons sur le privé ou dans les lieux publics d'aller dans ces lieux-là pour se défouler, prenez votre bâton de baseball, allez frapper sur une télévision... C'est conçu pour ça, puis c'est sécuritaire , lance Guillaume Beaulac.

Les intervenants invitent les citoyens à être vigilants et à dénoncer les actes de vandalisme s’ils en sont témoins.