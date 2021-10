Pas de retour avant au moins une semaine aux écoles Saint-Ursule et Caron d’Amqui

C'est la décision qui a été prise par le Centre de services scolaire (CSS) Monts-et-Marées.

L'évolution de cette quatrième vague de COVID-19 continue de nous surprendre , admet le directeur général du CSScentre de services scolaire , Alexandre Marion.

On a plusieurs nouveaux cas positifs de COVID-19, parmi notre clientèle, dans ces deux écoles , ajoute-t-il.

Ce qui ajoute à notre décision de maintenir la formation à distance, au moins pour une autre semaine, c'est le nombre de contacts des personnes touchées. Par exemple, les élèves qui ont des frères ou de sœurs. Une citation de :Alexandre Marion, directeur général du CSS Monts-et-Marées

Le directeur général du CSS Monts-et-Marées, Alexandre Marion. (archives) Photo : Radio-Canada

49 cas sont recensés chez les élèves ou les enseignants de l'école Sainte-Ursule, et une quarantaine à l'école Caron.

Tous les groupes des deux écoles sont touchés. Dans l'ensemble des groupes, il y a des cas-contacts ou des cas positifs. Pour éviter de créer deux types d'élèves, ou deux types de services par élèves, et pour minimiser le plus possible la propagation du virus, on ajoute une semaine de formation à distance , conclut le directeur général.

Pour les écoles Armand-Saint-Onge, les cours demeurent en présentiel, puisqu'aucun nouveau cas n'a été détecté.

Aux écoles primaires de Val-Brillant et de Lac-au-Saumon, seuls les élèves infectés sont isolés.