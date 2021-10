Une fête d’Halloween presque normale : quelques précautions sont recommandées

La santé publique suggère de préparer des sacs individuels à l'avance et de garder une distance d'un mètre autant que possible. La santé publique souligne toutefois que le principal danger réside dans les rassemblements à domicile, qui sont toujours limités à dix personnes.

La situation sanitaire est plus encourageante qu'il y a un an dans la région. La Mauricie et le Centre-du-Québec compte en ce moment 156 cas actifs et sept hospitalisations, dont quatre aux soins intensifs.

La santé publique prépare la prochaine étape de la vaccination, celle des 5 à 11 ans alors que les États-Unis viennent d'approuver l'utilisation du vaccin de Pfizer-Biontech pour cette tranche d'âge. Les autorités tablent sur cette vaccination pour que la population puisse vivre un temps des Fêtes un peu plus normal.

Des outils de communication pour les parents sont en préparation pour répondre à leurs questions. Le CIUSSS MCQCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec invite la population à entamer la discussion en famille avant le début de l'opération de vaccination.

Avec les informations de Pascale Langlois