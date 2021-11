La campagne municipale entame sa dernière ligne droite à Sherbrooke

La frénésie était présente sur le terrain dimanche, le jour du vote par anticipation. Luc Fortin, Évelyne Beaudin et Steve Lussier sont conscients que la semaine à venir sera déterminante pour leur avenir.

Luc Fortin et son équipe contactent des citoyens pour les inciter à aller voter. Photo : Radio-Canada

Dans le camp de Luc Fortin, toute l'équipe était réunie pour rejoindre les électeurs.

On travaille très fort ici autant dans le local électoral et on a beaucoup de gens sur le terrain , affirme Luc Fortin.

Après des semaines de campagne, le candidat demeure persuadé que son plan est celui qui sera le plus avantageux pour la municipalité.

À Sherbrooke, c'est le temps qu'on avance dans la bonne direction, qu'on saisisse notre élan et moi je pense que par le passé, j'ai démontré ce leadership rassembleur. Une citation de :Luc Fortin, candidat à la mairie de Sherbrooke

C'est avec ces arguments qu'il espère convaincre encore certains électeurs indécis qu'ils devraient lui accorder leur confiance.

Évelyne Beaudin est rassemblée avec des membres de son parti. Photo : Radio-Canada

Le même bourdonnement se fait sentir dans l'équipe d'Évelyne Beaudin. Réunie dans un appartement du distriyc du Lac-des-Nations avec ses collaborateurs, elle est venue appuyer le candidat Raïs Kibonge de son parti Sherbrooke citoyen.

Dans ce petit local de fortune, l'ambiance festive est au rendez-vous. C'est l'Halloween et c'est le fun de faire sortir le vote. C'est des mois et des mois d'efforts, pour en arriver là et que les gens aillent voter et qu'on puisse changer le visage de notre ville , souligne l'un des membres de l'équipe.

Il y a le moitié du conseil qui ne se représente pas, donc c'est l'occasion ou jamais de marquer un tournant. Une citation de :Évelyne Beaudin, candidate à la mairie de Sherbrooke

Avec son parti Sherbrooke citoyen, Évelyne Beaudin est persuadée qu'il sera possible de renouveler le visage de la politique à Sherbrooke, si elle est portée au pouvoir.

C'est dans les épiceries, les quincailleries et autres commerces que Steve Lussier a rencontré des centaines d'électeurs dimanche. Photo : Radio-Canada

Le maire sortant Steve Lussier qui souhaite obtenir un deuxième mandat est allé discuter directement avec les électeurs sur le terrain dimanche.

C'est aux quatre coins de la ville qu'il est allé faire campagne dans le cadre de cette ultime étape en vue des élections . Je suis sur la route depuis 8h et je suis très fébrile à ce qu'il se passe, les commentaires sont très bons, les gens ont vu le développement qu'on a fait à travers la ville , explique Steve Lussier.

On a mis la table au cours des quatre dernières années. La ville est en pleine évolution positivement pour tous les citoyens et citoyennes et c'est loin d'être terminé. Une citation de :Steve Lussier, candidat à la mairie de Sherbrooke

C'est en défendant son bilan et en discutant directement avec les citoyens que le maire sortant espère se démarquer, dans l'espoir que conserver son siège au conseil municipal le 7 novembre prochain.

Avec les informations d'Alexis Tremblay et de Katy Larouche