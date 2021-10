Autobus Maheux promet un plan d’acquisition de véhicules scolaires électriques

Le règlement stipule que tout nouvel autobus destiné au transport des élèves devra être propulsé par l’électricité.

La président d'Autobus Maheux affirme que son entreprise adhère à cette règlementation annoncée en avril dernier, qui l'oblige à n'acheter que des autobus électriques.

Il rappelle toutefois que la décision a été prise sans consulter l'industrie prise d'ailleurs de court par le gouvernement. À partir de maintenant dans la planification, les transporteurs doivent prévoir dans la prévision de l'achat de véhicules, il faut qu'ils soient électriques dit-il.

Pour le moment, Autobus Maheux dispose de deux autobus électriques et Pierre Maheux assure que son entreprise va bientôt finaliser son plan d'acquisition des véhicules.

Nous sommes à finaliser notre plan non seulement d'acquisition de véhicules parce que l'acquisition de véhicules en grande quantité ça implique des investissements majeurs dans nos installations [...] et nous on est en préparation de notre plan pour les deux à trois prochaines années que nous allons faire connaître incessamment, probablement au plus tard à la période des fêtes , explique-t-il.

Le gouvernement Legault avait aussi promis d'octroyer une subvention pouvant aller jusqu'à 150 000 $ pour l’achat des autobus et des bornes de recharge durant trois ans, une somme qui est insuffisante selon Pierre Maheux.

On parle de véhicules qui se vendent entre 310 et 330 000 $ au lieu de 110 000 $ [pour le véhicule à combustion] et l'aide de 150 000 fait en sorte que le véhicule coûte quand même 50 000 à 60 000 $ plus cher et à date, l'expérience au niveau des coûts d'entretien ne sont pas à la hauteur prévue originellement par le fabriquant, donc il n'y a pas d'économie à faire au moment où on se parle, s'inquiète le responsable.

Avec une cible de 65 % d’autobus scolaires électriques en 2030 fixée dans le Plan pour une économie verte, le gouvernement s’attend à ce que tout nouvel autobus faisant du transport d’élèves soit propulsé à l’électricité.