Recharge de plage : le nouveau visage du site historique de La Grave

Depuis le début des travaux à la mi-septembre, ce sont 45 000 tonnes de graviers provenant de Terre-Neuve-et-Labrador qui ont été déchargées sur la plage de Havre-Aubert. À terme, un total de 75 000 tonnes de pierres viendront rehausser le niveau de la plage de 3 mètres, dans le but de freiner la force des vagues.

Le talus de gravier s’étendra sur une longueur de 580 mètres et sur une largeur de 30 mètres, du côté est du site historique dont l’intégrité était menacée par la submersion côtière.

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs et si on veut protéger à long terme un site comme ça, il faut y aller avec un ouvrage qui est assez costaud. Une citation de :Jean Hubert, directeur de l’ingénierie à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Le talus mis en place par les machineries sera refaçonné par Dame nature, au fil du temps.

Les marées vont venir adoucir le talus et imiter la pente de la plage qu’on avait à l’époque. On va tout de même garder un plateau d’une bonne largeur sur le dessus du talus , explique M. Hubert. L’ouvrage est fait pour bouger, donc le gravier va se déplacer au fil des marées.

La pente du talus de gravier sera progressivement adoucie par les vagues. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le directeur municipal tient aussi à rappeler aux Madelinots que l’ouvrage de protection devrait durer au moins 30 ans.

Les gens se posent beaucoup de questions. Ils voient ça et se demandent si ça va résister parce que c’est du petit gravier, comparativement à des enrochements classiques que l’on voit. C’est un ouvrage qui a été très bien étudié par des simulations , souligne Jean Hubert.

Le directeur de l’ingénierie, des TIC et des bâtiments à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jean Hubert Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Des chercheurs provenant de deux universités vont assurer un suivi de l'ouvrage de protection pour analyser l’évolution de la géomorphologie du site de même que les impacts de la recharge de plage sur la faune sous-marine.

L'escalier de trois mètres de haut qui permettait de descendre vers la plage a été complétement recouvert par le gravier. Près de l'Atelier côtier, le niveau de la plage est le même que la route. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

C’est un mal nécessaire

Bien qu’elle souhaitait que son commerce soit mieux protégé lors des tempêtes, la propriétaire du Café de La Grave s'inquiétait des impacts visuels qu'aurait le rehaussement du niveau de la plage.

C’était une préoccupation pour nous de savoir si on allait encore voir la mer, assis de la terrasse, et on se l’est fait beaucoup demandé par les visiteurs et les Madelinots , explique Marie-Claude Vigneault. On se demandait même si on n’allait pas faire une terrasse au deuxième [étage], un peu à la blague .

«C’est certain que si on veut freiner la vague, ça prend un ouvrage d'une certaine hauteur, admet la propriétaire du Café de La Grave, Marie-Claude Vigneault. Donc, on est conscient que c’est un mal pour un bien.» Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Bien que les travaux de recharge ne soient pas encore terminés, elle a bon espoir que les touristes attablés sur la terrasse du Café de La Grave pourront continuer de contempler la mer.

C’est quand même surprenant de voir ça, mais sincèrement, je pensais ça allait avoir plus d’impact , admet Mme Vigneault. Il manque toujours deux pieds de gravier, mais on voit encore la mer. Ce n’est pas si pire.

Les vagues ont déjà commencé à gruger le talus. Un plateau plus étroit devrait tout de même résister aux tempêtes. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le Café de La Grave ayant déjà subi les dommages des tempêtes, sa propriétaire est rassurée pour l’avenir de son café : le chantier attendu depuis des années s'est enfin concrétisé.

Avec la montée des eaux et les tempêtes qu’on a eues dans les dernières années, c’est vrai que c’était inquiétant , admet Marie-Claude Vigneault. De voir que le chantier s’est mis en branle concrètement, c’est sûr que c’est sécurisant.

Oui, ça un impact sur le visuel et le paysage qu’on connaît de La Grave, mais en même temps, je pense que c’est un mal nécessaire pour tous les bâtiments d'ici. Une citation de :Marie-Claude Vigneault, propriétaire du Café de La Grave

Le chantier inclut également le déménagement du bâtiment historique qui abrite le restaurant Le Four à pain, puisqu’il était beaucoup trop près de la ligne des eaux pour permettre une recharge de plage efficace.

On a donc dû déplacer ce bâtiment-là de quelques mètres pour le rapprocher de la route , explique le directeur de l’ingénierie à la Municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Jean Hubert.

Le bâtiment historique qui abrite le restaurant Le four à pain a été levé de ses fondations et sera replacé sur des pieux plus près de la route. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

La recharge de plage du site historique de La Grave devrait être complétée à la fin du mois de novembre, mais le combat contre l’érosion aux Îles-de-la-Madeleine ne fait que commencer.

Dès l'an prochain, les travaux pour protéger les falaises du centre-ville de Cap-aux-Meules vont s'amorcer, un chantier dont le coût est estimé à plus de 11 millions de dollars.