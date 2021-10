La famille agricole de l’année enfin récompensée

Élu famille agricole de l'année en décembre 2020, le clan Gingras est enfin réuni presque un an plus tard pour célébrer leur nomination.

Ça nous touche de voir ce monde, on savait pas pantoute qui allait être là! Une citation de :Benoit Gingras

La production agricole coule dans les veines de la famille Gingras. Parents, enfants et petits-enfants travaillent tous dans ce domaine.

Lors de la remise du prix, Marie-Reine Bernard et Benoit Gingras étaient entourés des membres de leur famille, d'amis et d'intervenants de l’UPA. Photo : Radio-Canada

Marie-Reine Bernard et Benoit Gingras sont les deux piliers de la famille. À leurs débuts, ils possédaient seulement 5 vaches. Après plusieurs décennies, la petite ferme a grandi pour devenir une entreprise prospère, malgré plusieurs incidents.

Marie-Reine Bernard rêvait de ce prix depuis longtemps.

On est comme sur un nuage, on est heureux et on va se souvenir de ça toute notre vie! Une citation de :Marie-Reine Bernard

Chez les Gingras, on ne manque pas de relève. Les six enfants du couple travaillent tous dans le domaine agricole. Louise, l'une de leur fille, a repris la ferme avec son conjoint aux débuts des années 2000 et leur fils Philippe a aussi rejoint l'aventure.

En travaillant avec mes parents j'ai appris le métier. Je suis allé à l'extérieur aussi, mais je n’ai pas aimé donc je suis revenu à la ferme et j'ai étudié en agriculture pour reprendre l'entreprise , raconte Philippe Garneau.

Trois générations de la famille Gingras valorisent le travail à la ferme et se donnent comme mission de nourrir la population et de sensibiliser les gens aux produits locaux.

Philippe Garneau est très fier de reprendre le lègue de ses grands-parents.

On regarde par en avant toujours, on regarde aussi un peu en arrière, mais on va dans une direction grâce à ce qui était fait avant.

Même si la quatrième génération est encore très jeune, la famille Gingras espère qu’elle reprendra les rênes de la ferme à son tour.

D'après le reportage de Flavie Villeneuve