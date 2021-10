Des cols bleus de Montréal-Nord demandent réparation pour racisme

Ils dénoncent l'inaction de la Ville, mais surtout celle de leur syndicat, qui n'aurait pas rencontré les membres lésés depuis la parution des rapports.

Ils veulent des engagements clairs pour reconnaître le principe de réparation et que soit mis en place un processus impartial pour évaluer ces réparations.

Je pense que la Ville [...] avant même de penser à quoi que ce soit [...] il faut des réparations , affirme Jean-Newton Jeantine.

Ces cols bleus profitent de la campagne électorale pour exprimer leurs demandes aux candidats à la mairie.

L'équipe de Will Prosper, candidat à la mairie de Montréal-Nord pour Projet-Montréal, a fait savoir qu' à son arrivée au pouvoir, l’équipe de M. Prosper va s’assurer que le climat de travail dans l'arrondissement soit sain et exemplaire pour l’ensemble des employés. D’ailleurs, c’est en reconnaissant un problème qu’on est véritablement en mesure de le régler .

Le candidat à la mairie de la Ville d'Ensemble Montréal, Denis Coderre, a pour sa part déclaré : On parle de racisme systémique, on parle de profilage racial. Tout ça, c’est dans la même foulée, peu importe. On doit être exemplaire. S'il doit y avoir réparation, on va parler avec les experts puis on va regarder. Mais très certainement, il faut combattre la discrimination sous toutes ses formes .

En mai dernier, des rapports d'enquête sur le racisme systémique dans l'emploi à l'arrondissement, produits séparément par la Ville et par le Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, indiquaient que le racisme en milieu de travail était courant à Montréal-Nord.

Les rapports faisaient état d’une connivence autant chez les représentants syndicaux que les gestionnaires – qui sont majoritairement blancs – pour favoriser certains employés au détriment d’autres de diverses origines ethniques.

En conférence de presse, les syndiqués lésés se sont aussi inquiétés que leur syndicat discute avec l'arrondissement d'un règlement de tous les griefs, sans tenir compte des cols bleus discriminés.

Avec les informations de Marie-Josée Paquette-Comeau