Grève et lock-out : Des parents néo-brunswickois rejettent l’école à la maison

Des travailleurs représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ) ont déclenché une grève, vendredi dernier. Le même jour, le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, avait annoncé que l'école allait se faire à la maison jusqu'à la fin du conflit de travail.

Dimanche, le gouvernement du Nouveau-Brunswick a mis en lock-out plus de 3000 travailleurs du système d'éducation, dont des assistants en éducation, des concierges d'école et des chauffeurs d'autobus scolaire.

Des parents vilipendent la province

Selon les consignes de la province, Geneviève Roy devrait donner les cours à son fils autiste de 6 ans. Par manque d’expertise et par solidarité avec les aides-enseignants et les travailleurs en grève, elle ne le fera pas.

L'enseignement à distance n'est pas une mesure faite pour un lock-out, soutient-elle.

Le gouvernement essaie de se servir de ça pour dire: "ben, vous êtes déjà préparés, vous avez déjà le matériel". Mais ça, c’est en cas d’une pandémie où le monde peut mourir. Ce n’est pas mis en place pour nuire aux travailleurs et au peuple du Nouveau-Brunswick , tonne Mme Roy.

Selon Geneviève Roy, le gouvernement n’est pas en droit d’obliger l’école à la maison.

C’est inacceptable. Ça avait été mis en place pour des cas de COVID. Une citation de :Geneviève Roy

Sally Melanson est d'avis que les travailleurs de soutien du milieu de l'Éducation méritent d'être soutenus. Photo : Radio-Canada

Sally Melanson exprime elle aussi son appui au personnel de soutien.

Personnellement je crois que [le gouvernement] tente de soulever notre colère contre [les grévistes], au lieu que notre regard se pose sur [son] refus de les payer.

Ces travailleurs ont travaillé tout au long de la pandémie , dit-elle.

Ils ont fait en sorte de garder nos enfants heureux et en sécurité, en plus de veiller à leur apprentissage. Si quelqu'un le mérite, c'est bien eux! s'est exclamée Mme Melanson.

Le fils de Florida Ann Martin compte sur les services d'une aide-enseignante. Photo : Radio-Canada

Florida Ann Martin, dont le fils a des besoins spéciaux, abonde dans le même sens.

Mon garçon de 8 ans est diagnostiqué Asperger, il a une aide-enseignante , explique-t-elle.

Je pense que c'est vraiment important qu'on [soutienne] ces personnes-là. Ces personnes sont là tous les jours avec nos enfants quand nous ne sommes pas là , estime Mme Martin.

Appuyés par les parents

Sylvestre Dion, chauffeur d'autobus à Bouctouche, a pris part dimanche aux piquets de grève tenus avant l'annonce du gouvernement Higgs.

J'ai vu des commentaires de parents qui sont frustrés que leurs enfants ne soient pas à l'école , reconnaît-il.

Mais d'un autre côté, il y a des parents qui nous soutiennent, qui viennent [sur le piquet de grève] avec leurs enfants, qui disent qu'ils ne feront pas l'école à la maison, justement pour soutenir les travailleurs , affirme M. Dion.

Sylvestre Dion, chauffeur d'autobus dans la région de Bouctouche, sur le piquet de grève le dimanche 31 octobre 2021, avant que le gouvernement décrète un lock-out. Photo : Radio-Canada / Jérémie Tessier-Vigneault

On fait notre possible, on reconnaît que c'est dommage pour les élèves, pour leur environnement, leur apprentissage. On essaie d'avoir le mieux qu'on peut avoir, pour pouvoir faire notre travail correctement, pour pouvoir faire notre travail à l'école , plaide-t-il.

Assurer une stabilité

Dans un communiqué publié dimanche, la province affirme avoir décrété un lock-out pour assurer une stabilité aux élèves, aux parents et aux tuteurs .

Le Syndicat canadien de la fonction publique ( SCFPSyndicat canadien de la fonction publique ) a répliqué en disant que c'étaient le premier ministre Blaine Higgs et le ministre de l'Éducation, Dominic Cardy, qui avaient choisi de prolonger le retrait des services aux Néo-Brunswickois .

Avec des renseignements de Jérémy Tessier-Vigneault et Sarah Déry