Mairie de La Tuque : retrouver l’harmonie au conseil municipal

Après des années de remous à l’hôtel de ville de La Tuque, les électeurs de la ville, considérée comme le cœur économique du Haut-Saint-Maurice, auront du choix le 7 novembre prochain, jour du scrutin municipal. Entre continuité et changement, il faudra trancher en faveur de l’harmonie, disent plusieurs candidats à la mairie. Portrait de ces personnalités politiques.

Caroline Bérubé se présente à la mairie de La Tuque pour devenir la première mairesse de la ville. Photo : Megan Larouche

Caroline Bérubé a été coiffeuse et photographe pendant 25 ans avant de devenir directrice financière du concessionnaire automobile St-Onge Ford à temps partiel au cours de la dernière année.

Yves Tousignant, 71 ans, est candidat à la mairie de La Tuque aux élections municipales de 2021. Photo : Gracieuseté du candidat

Yves Tousignant habite La Tuque depuis 1987. Il a d’ailleurs occupé le poste de directeur général de La Tuque de 2006 à 2011. Il a aussi été maire de Saint-Pierre-les-Becquets pendant huit ans dans les années 1980.

Normand Beaudoin est candidat à la mairie de La Tuque aux élections municipales de 2021. Photo : Gracieuseté du candidat

Normand Beaudoin a été maire de La Tuque durant huit ans, de 2009 à 2017. Il ne s’était pas représenté pour des raisons familiales aux élections municipales de 2017.

Le conseiller municipal de La Tuque Luc Martel, lors d'une séance à l'hôtel de ville (Archives) Photo : Radio-Canada

Luc Martel est conseiller municipal à La Tuque depuis 2005. Il a pris sa retraite après avoir travaillé comme mécanicien de machinerie fixe à WestRock pendant de nombreuses années.

Pourquoi vous présenter à la mairie?

Caroline Bérubé : Le fait aussi de savoir que sur les 19 candidats présentement inscrits, il y avait 17 personnes qui sont retraitées. Je voulais apporter un meilleur équilibre autour de la table, une meilleure représentativité hommes-femmes et aussi un petit souffle de jeunesse, pour avoir une table davantage équilibrée.

Yves Tousignant : Depuis environ cinq ans, il y a beaucoup de tension au conseil de ville de La Tuque, puis je pense que je peux être l'homme de la situation avec mon bagage d’expérience et mon goût pour les affaires municipales et le développement régional… pour ramener l’harmonie autour du conseil.

Normand Beaudoin : Simplement parce que lorsque j’avais abandonné, lorsque je ne m’étais pas représenté, c’était pour des raisons familiales. Il a fallu que je m’occupe de ma sœur. Et je ne pouvais être à la mairie et m’occuper de ma sœur, qui demeurait à l’extérieur [...] Il y avait des améliorations qui étaient en marche [à La Tuque], alors je me suis dit que je vais essayer de remplacer ces personnes-là.

Luc Martel : On ne se cachera pas. Depuis les six dernières années, l’image de la Ville a été ternie un peu. Il faut que la Ville redevienne et qu’elle soit un pôle de développement économique, de tourisme, de villégiature.

Quelle sera votre priorité si vous êtes élu(e)?

Caroline Bérubé : Ça va être de trouver un directeur général parce que la Ville n’a plus de directeur général depuis le mois de juin de cette année et c’est un élément-clé, c’est une personne dont on a besoin.

Yves Tousignant : En novembre, la priorité c’est de finaliser l’adoption du budget municipal 2022. Et ce sera d’ouvrir des concours publics pour les postes de directeur général et de commissaire industriel pour que le prochain maire de La Tuque soit bien entouré.

Normand Beaudoin : C’est le projet de la bioraffinerie. C’est un très beau projet pour la ville de La Tuque. Il y a des études qui ont été faites, alors c’est un très gros projet et qui peut changer beaucoup l’avenir futur pour la ville de La Tuque.

Luc Martel : Il faut rebâtir les ponts avec nos partenaires. Ce sera un des grands défis que je vais avoir dans le prochain mandat.

Quel est le plus grand défi de votre ville?

Caroline Bérubé : De trouver l’équilibre au niveau des dépenses, de la gestion de la dette. Ce sera de trouver les éléments nouveaux pour se refaire une richesse davantage axée sur le retour de nos jeunes après les études, de cesser la fuite des aînés vers l’extérieur.

Yves Tousignant : Depuis une dizaine d’années, il y a un déclin démographique et mon objectif, c’est d’augmenter la population permanente et de vitaliser le milieu des affaires.

Normand Beaudoin : La main-d'œuvre est rendue difficile. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles j’ai voulu rentrer en politique, pour redonner à ville de La Tuque la fierté et avoir un centre-ville agréable pour attirer les nouvelles familles et attirer le tourisme.

Luc Martel : Le plus grand défi de La Tuque, c’est de la repositionner où elle devrait être : un pôle de développement économique, de tourisme, de villégiature, dans tous les domaines.

Avec la collaboration de Jacob Côté, Magalie Masson et Raphaëlle Drouin