Premier vol international à l’aéroport d’Ottawa depuis le début de la pandémie

Un premier vol de la compagnie Flair Airlines en provenance de Fort Lauderdale en Floride a foulé le sol des pistes d'atterrissage de l’aéroport à 15 h 00 dimanche après-midi.

Et puis, en soirée, ce sera le retour officiel de la liaison entre Ottawa et Washington avec un vol de United Airlines.

Les vols internationaux ont finalement pu reprendre à l’aéroport d’Ottawa, après la levée de l’avertissement contre les voyages non essentiels par le gouvernement fédéral la semaine dernière.

Plus de vols à venir

D’autres compagnies aériennes prévoient aussi rétablir certaines liaisons internationales avec l’aéroport d’Ottawa sous peu.

C’est le cas de WestJet qui offrira des vols en direction de Cancún au Mexique à compter du 13 novembre. Du côté de Sunwing, les vols vers les destinations ensoleillés sont aussi prévus vers la mi-novembre.

Air Canada et Air Transat ont aussi annoncé des vols vers les États-Unis et les Caraïbes en novembre et en décembre.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Depuis le 30 octobre, tous les passagers de 12 ans et plus doivent démontrer une preuve vaccinale afin de monter à bord d’un avion au Canada.

Le gouvernement fédéral a cependant alloué une période de grâce aux passagers non vaccinés et accepte les tests moléculaires de dépistage de la COVID-19 jusqu’au 30 novembre inclusivement. Les tests antigéniques rapides ne sont toutefois pas acceptés.