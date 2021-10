Clinique infirmière du Témiscamingue : le rêve de deux jeunes professionnelles

Patricia Cardinal et Marie-France Richard réalisent un rêve, celui de gérer leur propre entreprise.

La Clinique Infirmière du Témiscamingue est largement sollicitée depuis son arrivée sur le territoire en mars dernier.

La demande grandissante a d’ailleurs poussé les deux entrepreneurs à déménager et agrandir leur espace de travail.

Maintenant située sur la rue Ste-Anne à Ville-Marie, la clinique est passée d’un bureau à sept. Des professionnels se sont aussi greffés à l’équipe, dont une chiropraticienne, une nutritionniste et un médecin.

« On commence déjà à penser que ça va nous en prendre plus parce qu’on a beaucoup de gens qui nous approchent pour se joindre à l’équipe. La demande a vraiment augmenté et maintenant, du lundi au vendredi, on peut quasiment dire qu’on est bouclé », se réjouit Patricia Cardinal, infirmière depuis 2016.

Les deux infirmières, dans la trentaine, sont toutes deux passées par le système de santé publique. Elles travaillaient toutefois depuis longtemps sur un projet commun.

« On s’est toujours dit qu’un jour on aimerait se partir quelque chose dans le domaine de la santé. L’offre s’est présentée à nous. Je n’ai pas quitté le réseau parce que je n’étais plus capable, j’aimais ce que je faisais, c’est vraiment en lien avec le rêve que j’ai toujours eu d’être entrepreneure », confie l’infirmière praticienne, Marie-France Richard.

« Ça faisait plusieurs années qu'on parlait d’une clinique infirmière parce qu’on en voyait dans les grands centres comme Montréal. On se disait qu’un jour, à Ville-Marie, ça aurait sa place. Ça faisait plusieurs mois qu’on travaillait notre plan d’affaires. Ça a donné qu’on a eu une communication avec la Clinique infirmière Nord-Ouest », ajoute Mme Cardinal.

La Clinique infirmière Nord-Ouest possède d’ailleurs des actifs dans l’entreprise témiscamienne.

Privé vs public

La Clinique Infirmière du Témiscamingue entretient aussi des liens d’affaires avec le Centre intégré de santé et de services sociaux.

« On va toujours avoir besoin du réseau public, que ce soit nous à l’interne, on veut travailler en association avec eux. Ce qu’on veut faire comprendre à la population c’est que nous on est là pour être complémentaire, on est là pour donner un soutien, on est là pour offrir des services que pour certains, dans l’immédiat, on est capable de leur donner. Si on peut diminuer le temps d’attente pour certains patients à l’urgence, ben tant mieux », affirme Patricia Cardinal.

Depuis plusieurs mois, la clinique procède notamment aux dépistages des employés de l’hôpital de Ville-Marie qui sont non vaccinés.