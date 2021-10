Apprendre l’histoire des Premières Nations en arpentant une carte géante

La carte a été mise au point par la Société géographique royale du Canada, avec le concours d'éducateurs et de consultants autochtones.

Livrée à l'Île-du-Prince-Édouard en juin, elle a été dévoilée le 15 octobre lorsque John Doran, professeur et chercheur sur la culture autochtone auprès de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard ( UPEIUniversity of Prince Edward Island )a déployé la carte de 8 mètres sur 11 mètres sur le plancher du pavillon McDougall.

Lorsque la carte a été déployée et qu'il l'a foulée pour la première fois, le professeur Doran n'en croyait pas ses yeux.

La carte présente une foule de renseignements variés. Photo : Radio-Canada / Thinh Nguyen/CBC

Le Canada, avant 1534

Aucune des frontières actuelles n'est tracée sur la carte. On n'y trouve aucune mention de l'Île-du-Prince-Édouard ni des autres provinces.

On y voit plutôt les noms des communautés des Premières Nations, les langues parlées à chaque endroit, les traités. Des lignes pointillées rouges délimitent les territoires inoccupés.

Sur le pourtour de la carte se trouve une ligne du temps, qui relate les événements de l'Histoire autochtone survenus entre 2000 av. J.-C. et l'année 2017.

Le professeur Doran a été épaté. Survivant de la rafle des années 1960, il a été saisi par la quantité de renseignements présentés par la carte.

Je suis incrédule, mais heureux de voir que quelque chose comme ça existe. Quand j'étais jeune, ça n'aurait pas été le cas. Une citation de :John Doran, professeur, UPEI

C'est tellement complet. Sur les côtés, on trouve les jalons de divers récits autochtones. La carte elle-même rend compte des réclamations territoriales, des pensionnats autochtones, les communautés des Premières Nations et les réserves. Ça montre aux jeunes, à tous ceux et celles qui la voient, une idée de l'échelle de tout ça , indique le professeur Doran.

Pour lui, cette carte rend amusant l'apprentissage de l'histoire et des cultures, puisqu'on peut marcher dessus. On apprend des choses, sans même s'en rendre compte. Ce n'est pas comme voir une carte dans un livre. Ça donne une sensation tout à fait différente.

Un outil précieux pour l'apprentissage

Ses étudiants au baccalauréat en éducation ont eu la même impression que lui. Alyx Ellis a été impressionnée par la quantité de renseignements présentés sur la carte et la façon de les présenter. Ce n'est pas comme la carte que nous colorions en 5e année, sur laquelle toutes les frontières coloniales sont tracées.

Le professeur Doran a imaginé une activité pour ses étudiants. Chacun a reçu un carton avec le nom d'origine d'une localité et ses coordonnées, qu'il devait repérer sur la carte géante.

Le carton d'Alyx Ellis portait le nom Inukjuak, une communauté inuite dans le nord du Québec. Ce nom signifie plusieurs Inuits vivaient ici .

L'étudiante a mis quelques minutes à repérer l'endroit, en se basant sur les coordonnées.

J'étais un peu désorientée au début , admet-elle. Mais j'ai trouvé ça amusant.

Alyx Ellis avoue qu'elle aurait aimé qu'il y ait une carte de ce genre alors qu'elle était au secondaire. Même si elle vivait à proximité de la Première Nation de Lennox Island, elle affirme qu'elle a peu entendu parler des peuples autochtones.

Nous n'avons jamais vraiment eu une discussion sur l'histoire du Canada, ni sur les répercussions des pensionnats autochtones et les raisons pour lesquelles les gens vivaient en réserve. Une citation de :Alyx Ellis, étudiante

Alyx Ellis aurait aimé pouvoir étudier avec une carte de ce genre lorsqu'elle était à l'école. Photo : Radio-Canada / Thinh Nguyen/CBC

Une carte appelée à voyager?

Le professeur Doran souhaite pour cette raison que la carte voyagera hors du campus vers les écoles de la province et qu'elle soit ajoutée au programme scolaire. On peut faire tant de choses avec [cet outil].

La carte a été remise à UPEIUniversity of Prince Edward Island sous l'égide du programme d'éducation à l'art et à la créativité du ministère de l'Éducation et de la Formation continue.

Selon la responsable du programme, Vicky Allen-Cook, la carte recèle tout un éventail de possibilités pour les élèves de la maternelle à la 12e année.

Les élèves de la maternelle à la 3e année pourraient s'adonner à des jeux ou des danses traditionnelles autochtones dans le cadre du cours d'éducation physique, reproduire les comportements de divers animaux avec des mouvements appropriés , indique Mme Allen-Cook.

Pour les élèves du secondaire, la carte pourrait servir durant un cours sur les filles et les femmes autochtones disparues et assassinées , ajoute-t-elle.

La carte pourrait être amenée dans diverses écoles, pourvu qu'elles disposent d'un espace adéquat pour l'étaler. Nous avons de la chance, puisque l'Île-du-Prince-Édouard est une petite province, nous avons plus de chances d'avoir accès [à la carte] souligne Vicky Allen-Cook. Mais il faut vraiment disposer d'un grand espace, un gymnase ou une cafeteria.