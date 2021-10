La Fédération métisse du Manitoba salue la victoire de Heather Stefanson

Mme Stefanson a remporté la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur du Manitoba samedi.

Elle devient ainsi la première femme à occuper le poste de première ministre du Manitoba.

Dans un communiqué de presse, le président de la MMFFédération métisse du Manitoba , David Chartrand, indique que les Métis de la rivière Rouge sont depuis longtemps une société matriarcale forte, où les voix des femmes sont valorisées et respectées .

M. Chartrand rappelle que l'ancien premier ministre, Brian Pallister, a créé une division entre les communautés autochtones et non autochtones [...] et rendu plus difficile l'utilisation des terres de la Couronne pour les agriculteurs et les éleveurs .