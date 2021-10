Rivaliser d’imagination pour contourner l’inflation alimentaire

Pour Darrell Ellens et Elaine Morine, la course aux promotions est la solution désignée à l’inflation du panier d’épicerie.

Le couple d’Abbotsford, en Colombie-Britannique, court les épiceries, coupons en main, pour faire des provisions. Cette chasse aux rabais, qu’ils mènent depuis une dizaine d’années, peut parfois les conduire à l’achat éclair de 300 bouteilles de sauce barbecue ou de 12 rôtis de boeuf.

Si la facture est salée, sur le coup, l’économie réalisée en adoucit l’effet sur leur portefeuille à long terme. On économise probablement de 5000 $ à 10 000 $ par année , soutient Darrell Ellens.

Ils ne sont pas les seuls à adapter leurs habitudes de consommation pour tenter d’offrir une cure d’amaigrissement à une facture d’épicerie qui, selon Statistique Canada, a augmenté de 3,9 % depuis septembre 2020.

Selon le directeur scientifique du Laboratoire en science analytique agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, les problèmes de recrutement et de rétention d’employés, une météo défavorable et l’augmentation du prix du carburant ont contribué à faire mousser la valeur des denrées alimentaires et cette tendance n’est pas près de s’inverser.

On s’attend à ce que ces facteurs s’immiscent aussi dans la nouvelle année , explique-t-il.

Darrell Ellens et sa femme, Elaine Morine, collectionnent les bons de réduction dans des cahiers qu'ils apportent à l'épicerie. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Chez les Ellens-Morine cette perspective est une raison de plus d’intensifier une chasse aux rabais dont ils font aussi profiter leur famille, leurs amis et des banques alimentaires.

L’art d’effeuiller les circulaires

À l’instar du couple, 39,5 % des Britanno-Colombiens disent parcourir les circulaires, les sites Internet et les réseaux sociaux pour récolter les coupons qui leur permettront d’économiser sur leurs achats, note le laboratoire dirigé par Sylvain Chamberland dans une récente étude.

De même, 41,6 % des habitants de la province disent consulter les circulaires pour y cueillir les prix réduits de la semaine.

Outre l’effeuillage des circulaires en papier, les chasseurs d’aubaines se tournent aussi vers des applications spécialisées.

Flipp, par exemple, analyse les offres des commerces à proximité d’un code postal donné en tenant compte des politiques d’ajustement des prix de chacun pour égaler les offres concurrentes, alors que Checkout 51 offre des rabais ou des remises en argent sur divers produits moyennant l’envoi d’une photo du reçu.

Cueillir les produits presque trop mûrs

En plus des offres des circulaires, 39,5 % des Britanno-Colombiens se tournent vers les rabais de dernière minute sur les produits dont la date d’expiration est imminente, indique l’étude de l’Université Dalhousie.

Là encore, la technologie est au service des chasseurs d’aubaines. Des applications comme Too Good To Go permettent à des commerçants d’écouler leur produit sur le point d’expirer sous forme de sac-surprise.

Selon le gestionnaire de l’application, Sam Kashani, le prix du sac équivaut en moyenne au tiers de la valeur courante des produits qu’il contient.

C’est une économie significative pour des denrées qui, sinon, auraient fini au dépotoir , explique-t-il.

Des applications pour téléphones intelligents, comme Flipp, Checkout 51 ou Too Good To Go, peuvent permettre aux consommateurs de réaliser certaines économies. Photo : Radio-Canada / Baneet Braich

S’unir pour maximiser les économies

Une autre des solutions proposées à l’embonpoint de la facture d’épicerie est l’achat en gros. Pour optimiser la productivité de cette source d’économies, des groupes d’acheteurs aux goûts similaires s’unissent pour se diviser les coûts d’achats en gros.

De cette façon, on peut se permettre d’acheter des produits biologiques et issus de l’agriculture durable qu’il est plus difficile d’obtenir quand on est seul , explique la directrice de recherche et cofondatrice Laboratoire sur les systèmes alimentaires de l’Université Simon Fraser, Tammara Soma.

Son groupe, par exemple, compte une dizaine de membres qui profitent essentiellement des prix du fabricant .

Revenir à l’essentiel

Selon Murray Baker, des Services à la famille du Grand Vancouver, il y existe une multitude d’autres façons simples d’économiser.

Il cite notamment la traditionnelle liste d’épicerie, qui évite d’acheter beaucoup de choses non planifiées à cause d’un coup de tête .

Il suggère également de privilégier les fruits de la saison et d’en acheter plus afin de les congeler, ce qui permet d’éviter de s’approvisionner en produits importés dont le prix risque d’enfler à cause des difficultés d’approvisionnement.

Enfin, il recommande aux consommateurs de se demander quelle proportion d’un fruit ou d’un légume frais ils peuvent utiliser dans les deux ou trois jours suivant l’achat. S’ils ne peuvent le consommer au complet, la question suivante est : puis-je le congeler?

Avec les informations de Baneet Braich