Soins de longue durée : les limites de la réforme en Ontario

Le projet de loi est la réponse du gouvernement aux recommandations de la commission d’enquête provinciale  (Nouvelle fenêtre) et aux critiques formulées sur sa gestion de la pandémie dans les centres de soins de longue durée.

Plus de 3800 personnes âgées sont mortes dans ces 626 centres et les histoires d’horreur ont fait la manchette.

Nous devons absolument nous assurer que ce qui s’est produit pendant la pandémie et aussi ce qui est arrivé avant cela ne puisse pas se reproduire. Une citation de :Rod Phillips, ministre ontarien des Soins de longue durée

Malheureusement, légiférer et prendre des mesures pour protéger les résidents n’aurait pas permis de tous les sauver , constate le gériatre et chercheur torontois Nathan Stall.

Si on devait nommer quatre éléments qui nous ont menés à la catastrophe, ce serait : la pénurie de personnel, les manquements à la prévention et au contrôle des infections, les vieux bâtiments qui n’avaient pas été rénovés et le manque de supervision du gouvernement. Une citation de :Nathan Stall, gériatre et chercheur

Le gouvernement Ford avait cessé de faire des inspections complètes de tous les foyers, qui auraient permis de détecter des manquements. Photo : CBC / Derek Hooper

Michel Tremblay, directeur général de la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO), rappelle que le gouvernement Ford avait considérablement réduit les inspections dans les établissements, une situation qu'il tente de corriger. La province avait cessé de faire des inspections complètes, passant plutôt à un système fondé sur les plaintes.

Si on avait eu un bon système d'inspection, on se serait peut-être rendu compte plus rapidement des lacunes au niveau des infections. On aurait peut-être évité le type d’hécatombe qu’on a vécu. Une citation de :Michel Tremblay, directeur général de la Fédération des aînées et retraités franco-ontariens

Il note que le projet de loi prévoit maintenant qu’une personne soit responsable du contrôle des infections dans les foyers.

Les préposés aux soins occupent souvent des emplois précaires. Photo : CBC / Evan Mitsui

Appliquer la loi

L’avocate Melissa Miller, qui s’occupe de poursuites pour négligence dans les centres pour personnes âgées, raconte avoir comparé le projet de loi à la loi actuelle et n’avoir trouvé que des changements mineurs. Nous n’avions pas besoin d’une nouvelle loi , affirme-t-elle.

L’avocate est membre du groupe de pression Canadians4LTC qui milite en faveur de l’établissement de normes nationales dans les soins de longue durée.

Tous les mécanismes pour protéger les résidents des centres de soins de longue durée existent déjà. Plusieurs gouvernements ont choisi de ne pas les appliquer , déplore-t-elle.

Les gouvernements successifs avaient déjà le pouvoir de révoquer les permis, d’imposer des pénalités et même des peines d’emprisonnement à des individus. Une citation de :Melissa Miller, avocate et militante

Le Dr Samir Sinha, directeur du service de gériatrie à l’Hôpital Mount Sinai et au Réseau universitaire de santé (UHN), considère que les lois ontariennes sur les soins de longue durée sont parmi les plus strictes au pays. Notre gouvernement, dit-il, ne les a pas utilisées adéquatement depuis son élection. Au cours de cette pandémie, aucun centre n’a reçu d’amende ou perdu son permis.

Le ministre des Soins de longue durée Rod Phillips Photo : CBC

Le ministre Rod Phillips reconnaît qu’une nouvelle loi seule ne peut corriger tous les problèmes du système. Le plan global du gouvernement comprend, sur quelques années, l’ajout de 30 000 lits, l’augmentation des heures de soins de 2 h 45 à 4 h par jour et l’embauche de 27 000 employés, dont des infirmières et des préposés. Le projet de loi prévoit des amendes deux fois plus lourdes pour les contrevenants et un système de reddition de comptes.

Le Dr Nathan Stall pense qu’il faut en effet sévir contre les foyers qui n’offrent pas des soins adéquats. Il estime toutefois que le gouvernement met la charrue devant les bœufs en instaurant un système plus punitif avant de régler la pénurie de personnel. Il faut leur donner les ressources et le personnel pour améliorer les soins dans leur centre pour qu’ils puissent satisfaire aux normes avant l’entrée en vigueur des pénalités plus strictes et non l’inverse, à son avis.

Sharleen Stewart, présidente du syndicat SEIU Healthcare Ontario, se désole qu’il faille attendre encore quatre ans pour que les résidents aient accès aux quatre heures de soins par jour promises par le gouvernement. L’augmentation sera progressive et les quatre heures demeurent une moyenne, pas une garantie que tous les patients y auront accès.

Les personnes âgées ne peuvent attendre jusqu’en 2025. Nous avons besoin de cela maintenant. Une citation de :Sharleen Stewart, présidente du SEIU Healthcare Ontario

Sharleen Stewart, présidente de SEIU Healthcare Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui/CBC News

Sharleen Stewart, dont le syndicat représente 27 000 préposés aux soins, infirmières auxiliaires et employés des services de soutien, considère que la qualité des emplois est inextricablement liée à la qualité des soins. La pénurie de main d’œuvre et le fait que les préposés aient à travailler dans plusieurs centres pour gagner leur vie ont exacerbé la crise pendant les premières vagues de COVID-19.

Elle déplore le fait que le projet de loi ne prévoit rien pour améliorer les conditions de travail des préposés. Ce sont des emplois précaires, occupés majoritairement par des femmes, dit-elle. Beaucoup viennent de groupes marginalisés, beaucoup sont immigrantes.

Le gouvernement va dépenser des centaines de millions de dollars pour former et embaucher du personnel pour les centres de soins de longue durée, mais la rétention est un problème.

Le Dr Samir Sinha signale que la formation que les préposés reçoivent varie énormément d’un endroit à l’autre et n’inclut pas systématiquement les mesures d’urgence ou habilités nécessaires pour s’occuper d’une personne qui souffre de démence.

Ils ne sont pas préparés adéquatement pour faire face à ces situations, ce qui explique que plus de la moitié quittent le marché du travail au cours de la première année. Une citation de :Dr Samir Sinha, directeur du service de gériatrie à l’Hôpital Mount Sinai

Le Dr Samir Sinha Photo : CBC

La hausse de salaire de 3 $ l’heure accordée par le gouvernement pendant la pandémie vient d’être renouvelée jusqu’en mars, mais elle demeure une mesure temporaire. Rien n’est fait pour leur donner la sécurité d’emploi; on ne leur accorde même pas une hausse de salaire permanente , constate le Dr Sinha.

Le gouvernement donne l’impression au public de faire beaucoup de choses pour améliorer les soins de longue durée, poursuit-il, mais je ne pense pas que ces mesures vont régler les problèmes qui ont mené à la mort de plus de 3800 patients et d’une douzaine de membres du personnel.