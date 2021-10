Cinq nouveaux cas de COVID-19 en Gaspésie

Ces infections s'ajoutent aux quatre cas compilées samedi.

Les nouvelles données rendues publiques dimanche portent à 2272 le nombre de cas recensés sur le territoire depuis le début de la pandémie. Trois nouvelles guérisons s'ajoutent également au bilan dimanche.

Cumulatif des cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles, depuis mars 2020 Cumulatif des cas de COVID-19 en Gaspésie et aux Îles, depuis mars 2020 MRC Nombre de cas Avignon 609 Bonaventure 427 Rocher-Percé 537 (+5) Côte-de-Gaspé 507 Haute-Gaspésie 146 Îles-de-la-Madeleine 46 Total 2272

Ainsi, 59 cas sont désormais considérés comme actifs dans la région. Aucune hospitalisation n'est en cours pour le moment.

Par ailleurs, la propagation du virus semble en bonne voie de se résorber à Listuguj. La communauté autochtone située dans la MRCMunicipalité régionale de comté Avignon a annoncé, vendredi, qu'un seul cas de coronavirus demeurait actif sur place.

Les autorités de la Première Nation confirment que 71 cas ont été comptabilisés sur son territoire depuis le début de l'éclosion, le 8 septembre.

En province, on comptabilise un nouveaux décès et 567 cas supplémentaires de COVID-19 dimanche.

Des recommandations pour l'Halloween

La santé publique du Bas-Saint-Laurent émet, par voie de communiqué, des recommandations afin d'éviter la propagation de la COVID-19 dans le cadre des festivités d'Halloween. D'abord, toute personne présentant des symptômes d'allure grippale ne doit pas participer à la collecte de bonbons.

On recommande évidemment de maintenir la distanciation sociale lors des déplacements, de demeurer à l'extérieur des maisons et de se laver les mains avant et après la collecte. Il est également suggéré d'emballer les friandises dans des sacs individuels.

La santé publique rappelle aussi que la limite de dix personnes pour les rassemblements intérieurs demeure en vigueur.

Des éclosions toujours en cours

Plusieurs éclosions de COVID-19 sont toujours en cours dans l'Est-du-Québec. Les dernières mises à jour effectuées dans les régions voisines, vendredi, faisaient états de 19 nouveaux cas de COVID-19 au Bas-Saint-Laurent, dont 12 dans La Matapédia, où plusieurs écoles sont touchées.

La direction du Centre de services scolaire Monts et Marées devraient d'ailleurs annoncer en fin d'après-midi si les enfants jusqu'ici isolés dans ce secteurs pourront retourner à l'école en présentiel lundi.

Sur la Côte-Nord, on dénombrait vendredi cinq nouvelles infections, toutes dans la MRC de Manicouagan.