Deux blessés graves dans un accident à Sainte-Rose-de-Watford

La vitesse pourrait être en cause dans une sortie de route survenue samedi à Sainte-Rose-de-Watford en Chaudière-Appalaches.

L'accident est survenue vers 16 h 40, samedi, sur la route 204 dans la MRC des Etchemins.

Les deux passagers, deux hommes dans la cinquantaine, ont été éjectés du véhicule.

Samedi soir, les deux hommes reposaient dans un état critique. L’état de l’un d’eux s’est amélioré au courant de la nuit et on ne craint plus pour sa vie.

La Sûreté du Québec croit que la vitesse pourrait être responsable l'accident. Ses agents sont sur place pour déterminer les causes exactes de la sortie de route.