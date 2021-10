Les CPE à nouveau en grève cette semaine

Les parents et leurs enfants qui fréquentent les CPE devront à nouveau jongler avec leur agenda cette semaine, alors que de nouvelles journées de grève perturberont le réseau partout au Québec.

Lundi et vendredi, les 3000 éducatrices affiliées à la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ) exerceront les deuxième et troisième journées de grève d’un mandat qui en compte six.

Contrairement au débrayage précédent, il ne s’agit pas d’une grève tournante par régions, mais bien d’une grève générale affectant en même temps les 200 CPE représentés par la CSQ.

Le gouvernement et la FIPEQ demeurent dans l’impasse quant au renouvellement de la convention collective échue depuis mars 2020.

La présidente du Conseil du trésor, Sonia Lebel, a présenté une bonification salariale pouvant atteindre 20,2 % pour les éducatrices qualifiées effectuant 40 heures travaillées par semaine.

En réplique à cette proposition, la FIPEQ a revu à la baisse ses revendications salariales, initialement comprises entre 21 et 27 %.

Ses demandes se chiffrent désormais entre 13,6 % et 20,3 % sur trois ans, selon le corps d’emploi. Le syndicat déplore que les offres consenties par le gouvernement caquiste concernent seulement certains métiers, creusant l’écart salarial au sein même du personnel de CPE.

De son côté, la Fédération de la santé et des services sociaux affiliée à la CSN, qui représente 11 000 travailleuses de CPE, avait déjà annoncé d'autres journées de grève les 2, 3 et 4 novembre. Son comité de négociation estimait qu'il existe encore un fossé considérable entre la FSS et les négociateurs gouvernementaux.