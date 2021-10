À Halifax, des cloches historiques résonnent après 104 ans de silence

Après avoir été tenues au silence pendant plus d'un siècle, deux énormes cloches ont été réinstallées samedi dans la tour de l'horloge de l'hôtel de ville d'Halifax.

L'une de ces deux pièces historiques aurait d'ailleurs été endommagée lors de la terrible explosion qui a ravagé une partie de la ville en 1917.

L'immeuble, construit dans le style victorien, a été bâti entre 1887 et 1890, puis l'horloge a été ajoutée à la tour en 1904.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au moins l'une des deux cloches de bronze qui ont été restaurées avait été installée à la même période et l'on croit qu'elle a été endommagée par l'immense explosion provoquée par une collision entre deux navires, dont un transportant du matériel de guerre.

Le moment exact du retrait des cloches demeure inconnu, mais selon les archives de la Ville, l'opération aurait eu lieu à l'intérieur d'une fourchette de 20 ans après l'explosion.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les deux cloches historiques sont photographiées le 29 octobre 2021 dans un entrepôt à Dartmouth. Ces cloches, endommagées dans l'explosion qui a fait 2000 morts en 1917, ont été installées le 30 octobre 2021 à l'hôtel de ville d'Halifax. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Depuis 1995, un enregistrement des cloches du Big Ben de Londres est projeté par des haut-parleurs afin d'imiter le son des cloches d'origine.

Les cloches nouvellement installées seront activées automatiquement pour résonner tous les quarts d'heure.

Ces cloches historiques vont sonner exactement comme elles sonnaient il y a plus de cent ans et devraient sonner différemment de l'enregistrement électronique , a souligné la municipalité dans un communiqué.

Les deux horloges, de part et d'autre de la tour, ont été remplacées en 1999.

L'une d'elles est figée à 9 h 04 afin de rappeler l'heure précise de l'explosion qui a marqué l'histoire d'Halifax.

Le drame survenu dans le port d'Halifax le 6 décembre 1917 a tué près de 2000 personnes et a déclenché un énorme incendie. Plus de 9000 personnes ont été blessées et 25 000 citoyens ont perdu leur toit.