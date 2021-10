Les éducatrices en CPE poursuivent leurs moyens de pression

Les éducatrices affiliées à la CSN tiendront trois journées de grève les 2, 3 et 4 novembre et celles qui font partie de la CSQ feront deux jours de grève les 1er et 5 novembre.

Une trentaine d'éducatrices du CPE le Jardin de Pierrot de Rouyn-Noranda affiliées au Syndicat des Métallos sont quant à elles en grève illimitée depuis le 13 octobre.

Munies de pancartes, elles tiennent un piquet de grève à l'entrée du centre depuis plus de deux semaines.

Stéphanie Tremblay qui entame sa 18e année dans le métier est du groupe. Elle déplore la lenteur des négociations avec le gouvernement.

Mais elle compte poursuivre la grève aussi longtemps qu'il le faudra pour faire valoir ses revendications.

Depuis nombreuses années, je trouve qu'il y a vraiment un manque envers nous comme éducatrices, mais aussi tous les corps de métiers dans le CPE , dit-elle.

Manifestation des éducatrices du CPE Jardin de Pierrot à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Au cœur du conflit, la question salariale explique la présidente du syndicat du CPE Manon Leclerc.

Les conditions de travail se sont détériorées dans les 10 dernières années. On subit perte après perte, pas d'augmentation ou presque pas dans les 10 dernières années alors c'est assez. C'est la profession la moins bien rémunérée , dit-elle.

Quelqu'un qui rentre ici et qui n'a pas d'expérience parce qu'on a de la misère à recruter commence à un salaire de base de 16 $ et quelques. Alors ça ne lui tente pas de travailler quand il pourra aller travailler dans plein d'autres métiers qui demandent moins de travail pour plus de salaires , ajoute-t-elle.

La présidente du Conseil du Trésor, Sonia LeBel Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Le Conseil du Trésor propose de bonifier le salaire des éducatrices d'un maximum de 20,2 % sur trois ans, mais elles devront travailler jusqu’à 40 heures par semaine.

Pour la représentante du Syndicat des Métallos Sonia Charette, les offres salariales du gouvernement sont insuffisantes.

Où est-ce que ça blesse ces augmentations-là, c'est qu'elles concernent que les éducatrices en grande partie et le réseau des CPE ce n'est pas juste les éducatrices, il y a plusieurs autres salariées, plusieurs autres types d'emplois alors c'est important que toutes ces femmes-là puissent avoir une augmentation salariale décente , mentionne la responsable syndicale.

Aussi dans l'offre que Mme Lebel soumet, c'est de vouloir que les éducatrices travaillent 40 h semaine et ce n'est pas ce que les éducatrices veulent. Cette bataille-là, elle a été faite il y a plusieurs années. C'est un métier difficile, c'est important d'avoir une conciliation travail-famille. Et si on veut recruter des jeunes, il faut que ça soit attractif , dit-elle.

Stéphanie Tremblay compte pour sa part sur le soutien des parents pour faire aboutir les revendications des éducatrices.