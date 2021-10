Québec commémore les victimes de l’attaque au sabre

Un ciel triste plane au-dessus de la capitale, qui s’apprête à souligner un sombre anniversaire. Il y a un an, au moment où jeunes et moins jeunes défilaient dans les rues du Vieux-Québec pour célébrer l’Halloween, une attaque au sabre tuait deux personnes et en blessait cinq autres. Sur le coup de 13h, dimanche, la ville se recueillera en mémoire des disparus.