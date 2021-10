Manifestation à Winnipeg en solidarité avec les Soudanais

Lundi dernier, le général Abdel Fattah al-Burhane, désormais seul aux commandes de ce pays pauvre d'Afrique de l'Est miné par les conflits, a dissous le gouvernement censé assurer la transition vers la démocratie et arrêté ministres et hauts responsables civils.

Le Soudan était sorti, il y a deux ans, de 30 années de dictature.

Depuis lundi, des milliers de protestataires sont dans les rues de la capitale pour exiger le retour d’un gouvernement civil.

À Winnipeg, un des manifestants, Hassan Babiker, explique que les militaires sont revenus sur leur promesse d’établir un gouvernement de civils, ce qui a déclenché un mouvement de solidarité.

Nous allons continuer de protester pacifiquement jusqu’à ce qu’un gouvernement dirigé par des civils soit installé au Soudan , affirme Hassan Babiker, qui vit au Canada depuis 22 ans.

Hassan Babiker indique que les manifestants espèrent sensibiliser la population aux événements en cours au Soudan et contribuer à la pression exercée sur les militaires au pouvoir, alors que des appels se multiplient aux États-Unis et dans les pays occidentaux pour la formation d’un gouvernement de civils.

Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé le rétablissement d'un gouvernement de transition dirigé par des civils.

Au moins huit manifestants ont été tués et 170, blessés depuis lundi, selon des médecins interrogés par l’Agence France-Presse cette semaine. Jeudi, en début de soirée, en plus d'un manifestant tué, six autres ont été blessés, plusieurs par balles, à Khartoum Nord, ville séparée de la capitale soudanaise par le Nil, selon l' AFPAgence France-Presse .

Samedi, les opposants au putsch promettaient un million de Soudanais dans les rues, selon l’ AFPAgence France-Presse .

Ils tuent les gens dans la rue, rappelle Hassan Babiker. Nous allons marcher dans les jours à venir.

Avec des informations de Godlove Kamwa et de l'AFP