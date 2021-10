Plus de cas de grippe anticipés avec le relâchement des mesures sanitaires à Ottawa

La plupart des résidents devront toutefois se rendre dans une pharmacie ou chez leur médecin pour se faire immuniser contre l’influenza, contrairement à l’année dernière où ils pouvaient se rendre dans des cliniques communautaires.

L’an dernier, Santé publique Ottawa (SPO) avait déployé six cliniques de vaccination communautaires contre la grippe sur rendez-vous ouvertes au grand public. Mais cette année, les autorités changent de cap.

Seule une poignée de ces cliniques de vaccination communautaire contre l’influenza seront ouvertes et seront destinées à une clientèle spécifique et confrontée à des obstacles comme les personnes qui n’ont pas de carte d’assurance maladie provinciale ou pas de médecin de famille, les nouveaux arrivants au Canada ainsi que les jeunes enfants et leur famille.

Vaccination conjointe

La Santé publique explique ces changements par le fait qu’elle supervisera plutôt des cliniques de vaccination où les gens pourront se faire vacciner à la fois contre la COVID-19 et contre la grippe.

Qui plus est, les autorités s’attendent à ce que le vaccin contre le coronavirus soit bientôt approuvé pour certains enfants de moins de 12 ans, explique Marie-Claude Turcotte, responsable du programme de vaccination au sein de Santé publique Ottawa.

Nous nous attendons à ce que les personnes de 5 à 11 ans deviennent éligibles, nous devons donc nous assurer que nos cliniques disposent d'une capacité suffisante pour répondre à cette demande , dit-elle.

Marie-Claude Turcotte est responsable du programme de vaccination au sein de la santé publique à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Marie-Claude Turcotte ajoute que le changement de stratégie est également dû au fait que l’an dernier, en raison des mesures sanitaires, les médecins ne pouvaient généralement pas voir leur patient en personne.

Cette année, la réalité est différente , souligne-t-elle.

Les pharmaciens prêts

Les pharmaciens sont également prêts à accepter plus de clients cette année, a indiqué Justin Bates, le président-directeur général de l'Association des pharmaciens de l'Ontario.

Ce dernier rapporte que de plus en plus de personnes se sont tournées vers les pharmacies pour se faire vacciner contre l’influenza au cours des dernières années.

Nous sommes prêts à intensifier [nos efforts] et à continuer de fournir des solutions , a-t-il déclaré à CBC News.

Justin Bates a d’ailleurs indiqué que les pharmacies de l'Ontario ont déjà commencé à administrer le vaccin contre la grippe aux personnes vulnérables et ouvriront leurs portes au grand public lundi.

Plus tôt ce mois-ci, le gouvernement de l'Ontario a annoncé qu'il avait acheté plus de 7,6 millions de doses de vaccin contre la grippe, soit 1,4 million de doses de plus qu’en 2020.

Se protéger contre deux virus

La campagne contre la grippe de l'année dernière avait pour but d'éviter une twindémie , une expression anglophone faisant référence à la possibilité d’une saison de grippe sévère avec en parallèle une hausse de cas de COVID-19.

C’est ce que la Santé publique d’Ottawa souhaite éviter encore cette année.

Mais avec des rassemblements plus importants et des mesures de santé COVID-19 plus souples, le médecin-hygiéniste adjoint d'Ottawa, le Dr Brent Moloughney, a indiqué que la grippe devrait se propager plus facilement.

Nous n'avons eu aucune grippe l'année dernière [...] Il n'y avait tout simplement pas la possibilité pour la grippe de se propager , rappelle-t-il.

La Dre Sharon Johnston, médecin de famille et chercheuse clinique à l'Université d'Ottawa, croit que le risque accru de propagation de la grippe ainsi que le risque continu de COVID-19 ajoutent à la nécessité pour les gens de se faire vacciner contre la grippe.

C'est certainement aussi, et probablement plus, important que jamais , a-t-elle déclaré.

Alors que plus de 84 % des Ontariens admissibles ont reçu deux doses d'un vaccin contre la COVID-19, certaines personnes sont maintenant admissibles à un rappel.

Le Comité consultatif national de l'immunisation du Canada a conclu que l'administration du vaccin contre la COVID-19, aux côtés d'autres vaccins, est sécuritaire.

Le président-directeur général de l'Association des pharmaciens de l'Ontario, Justin Bate, espère que ces conclusions encourageront les gens à se faire vacciner à la fois contre la grippe et contre le COVID-19, s'ils le peuvent.

M. Bates a indiqué que les pharmacies sont prêtes à fournir les deux vaccins à ceux qui en ont besoin.

Nous sommes prêts à nous assurer que, lorsque les gens entrent, ils peuvent avoir accès à un guichet unique , a-t-il déclaré.

Avec les informations de Daren Major, CBC News