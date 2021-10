Justin Trudeau et Erin O’Toole félicitent la première ministre Heather Stefanson

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau et le chef du Parti conservateur du Canada, Erin O'Toole ont tenu à féliciter la nouvelle première ministre désignée du Manitoba, Heather Stefanson.

Mme Stefanson a remporté la course à la chefferie du Parti progressiste-conservateur du Manitoba samedi après une lutte serrée.

Justin Trudeau félicite Heather Stefanson et se dit « impatient » de travailler avec elle pour faire avancer les dossiers qui comptent le plus pour les Manitobains .

Il remercie l'ancien premier ministre du Manitoba Brian Pallister pour les contributions qu’il a apportées au Manitoba et au Canada tout au long de ses presque trois décennies de service .

Le leadership dont il a fait preuve au cours de la dernière année et demie a permis de protéger la santé des Manitobains et de les soutenir tout au long de la pandémie.

Erin O'Toole souligne la victoire de Mme Stefanson et affirme avoir hâte de travailler avec elle pour défendre les intérêts des gens du Manitoba .

Le chef du NPDNouveau Parti démocratique du Manitoba, Wab Kinew, et le chef du Parti libéral du Manitoba, Dougald Lamont, saluent la victoire de Heather Stefanson, mais s’entendent pour dire qu'elle n’apportera pas de changement concret pour le Manitoba.

Une collaboration espérée avec les Autochtones

Le grand chef du regroupement autochtone Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO), Garrison Settee, espère une forte collaboration de la part de Heather Stefanson pour une réconciliation avec les Autochtones.

Il rappelle dans un communiqué de presse que les leaders des Premières Nations ont entretenu des relations difficiles avec l'ancien premier ministre Brian Pallister.

Le grand chef du regroupement Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO) Garrison Settee espère pouvoir prendre part à des discussions avec Heather Stefanson. Photo : Radio-Canada

Au cours de la dernière année, nous avons été témoins de racisme de la part du bureau du premier ministre [Brian Pallister] , soulève Garrison Settee.

L’ancien premier ministre du Manitoba avait tenu, à la mi-juillet, des propos controversés au sujet de la colonisation au Canada.

Après la démission de M. Pallister à la fin du mois d’août, le député de la circonscription de Steinbach, Kelvin Goertzen, a assuré la direction par intérim du Parti progressiste-conservateur.

Nous remercions Kelvin Goertzen d’avoir pris les choses en main durant son court mandat. J'espère que ses actions inspireront la nouvelle première ministre à écouter et consulter régulièrement les leaders des Premières Nations , écrit Garrison Settee dans le communiqué.

Une mince avance

Heather Stefanson a décroché 8405 votes, soit 51 % des voix, alors que Shelly Glover a obtenu 8042 votes, soit 49 % des voix.

Je pense que c’est le pire scénario qu’on aurait pu envisager pour le Parti [progressiste-conservateur du Manitoba] , affirme le politologue Raymond Hébert.

Mme Glover ne concède pas la victoire à sa rivale. Elle dit vouloir regarder de plus près les résultats du vote.

Supposons que la contestation devient de plus en plus forte. Il y aurait une solution possible. Ce serait un audit indépendant. Une révision, c'est-à-dire des résultats par une firme extérieure ou par une agence indépendante , indique le politologue.

« Je pense que Mme Stefanson aurait aimé que Mme Glover monte sur l’estrade et indique un geste quelconque d’appui à la nouvelle cheffe », note le politologue Raymond Hébert. Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Raymond Hébert est d’avis que Mme Stefanson devrait effectuer une telle révision surtout si elle espère gagner les prochaines élections générales dans deux ans .

À quelques jours du vote, certains membres du parti qui n'avaient toujours pas reçu leurs bulletins de vote par la poste craignaient que le vote ne soit pas équitable.

Avant le dévoilement des résultats, le parti a rappelé que personne n’a été privé de ses droits dans le processus de vote et que toutes les étapes ont été effectuées en bonne et due forme.

Un parti divisé

La mince avance illustre des divisions très profondes, en plus de la division perpétuelle entre le milieu rural et urbain , note Raymond Hébert.

Selon lui, il existe une scission idéologique entre la droite forte ou même l'extrême droite représentée par Shelly Glover et la droite modérée représentée par Heather Stefanson .

Raymond Hébert indique qu’un grand nombre de Manitobains seront contents de voir une centriste l’emporter .

Avec des informations de Laïssa Pamou