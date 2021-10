Fête d’Halloween à l’École Monseigneur de Laval à Regina

Le directeur général de l' ACFRAssociation canadienne-française de Regina , Jacques Désiré Hiack, dit que l'organisme aurait voulu organiser un événement de plus grande ampleur, mais il a fallu réduire la taille de la fête à cause de la pandémie.

Initialement, on envisageait de faire un bal de l'Halloween avec parents, enfants et possiblement aînés, mais compte tenu des contraintes de la COVID-19, on s'est dit, "il faut se limiter aux enfants et avec un nombre déterminé de participants".

Les enfants déguisés ont fait du bricolage et participé à une chasse aux oeufs.

Jacques Désiré Hiack affirme que l'activité n'aurait pas eu lieu sans la présence des bénévoles.

Il aimerait d'ailleurs que plus de Fransaskois participent à ce genre d'événement.

M. Hiack souligne que la pandémie pèse lourd sur la communauté francophone de Regina.

Selon lui, les gens sont épuisés des rencontres virtuelles, par exemple.

Il souhaite que la situation sanitaire s'améliore bientôt à Regina afin que la communauté puisse se réunir en grand nombre comme elle le faisait auparavant.

Avec les informations d'Olivier Daoust