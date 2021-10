Les maraîchers de l’Estrie célèbrent des récoltes abondantes

La ferme Croques-Saisons de Lingwick s'étonne de pouvoir récolter près de 18 tonnes de carottes dans ses champs cette saison. Cette production exceptionnelle a néanmoins été le résultat de plusieurs années d'efforts qui leur ont permis d'être plus résilient face à la sécheresse qui a sévi cet été.

On a installé un système d'irrigation et on travaille beaucoup sur la qualité de nos sols et c'est un facteur de résilience vraiment important en agriculture , souligne Caroline Lacroix

Caroline Poirier de la ferme Croque-saison a récolté des tonnes de carottes cette saison. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

La copropriétaire Caroline Poirier souligne que leur récolte exceptionnelle constitue maintenant un beau problème pour son entreprise.

Nos rendements sont supérieurs aux attentes et on est pas nécessairement équipés pour entreposer les produits pour ensuite les livrer tranquillement. Une citation de :Caroline Poirier, copropriétaire de la ferme Croque-Saisons

L'agricultrice doit user de créativité pour trouver assez d'espace pour conserver ses légumes dans un entrepôt réfrigéré. L'acquisition ou la location de conteneurs et de boîtes de camions réfrigérés font notamment partie des pistes étudiées.

Vers des infrastructures collectives

Elle croit que cette situation hors du commun devrait amener à réfléchir à la possibilité de se doter d'infrastructures qui pourraient être partagées par les producteurs.

Je pense qu'on doit réfléchir collectivement à savoir comment on peut augmenter la capacité d'entreposage de légumes du Québec, parce que si on veut augmenter notre autonomie alimentaire, ça passe beaucoup par le légume d'entreposage. Une citation de :Caroline Poirier, copropriétaire de la ferme Croque-Saisons

Elle estime que des entrepôts collectifs pourraient également offrir un meilleur rendement quant à la consommation d'énergie. Avec la Coopérative pour l'Agriculture de proximité écologique, elle souhaite d'ailleurs mettre sur pied un tel projet dans les prochaines années.

Alimenter les Estriens en hiver

Les propriétaires de la ferme du Coq à l'Âne de Bury croient eux aussi que la souveraineté alimentaire passe par les légumes de conservations, c'est pourquoi ils ont choisi de se consacrer exclusivement à la production de légumes qui seront disponibles pour leurs clients en hiver.

On travaille beaucoup sur les serres, il y a beaucoup de programmes et c'est intéressant. Mais ce qui nous nourrit, c'est des carottes, des patates et il faut trouver le moyen de les stocker , affirme Frédéric Verville le copropriétaire de cette ferme.

À travers leurs paniers biologiques, ils tentent aussi de faire découvrir toute la variété de légumes de conservation qui peuvent être cultivés au Québec.

On pense aux topinambours, au chou-rave, au céleri-rave, au panais et aux radis d'hiver, par exemple , explique Marilyn Ouellet, elle aussi copropriétaire de l'entreprise.

Mais devant la saison exceptionnelle qu'ils ont connu cette année, les producteurs doivent trouver des avenues supplémentaires pour écouler certains légumes, comme les choux, qui sont de si grande taille qu'ils ne peuvent tout simplement pas se retrouver dans les paniers.

Avec les informations d'Alexis Tremblay